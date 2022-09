FESPACO 2023 : Le Marché International du Cinéma Africain et de l’audiovisuel connaitra de grandes innovations

Du 25 février au 4 mars prochain se tiendra la 28e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de l’audiovisuel de Ouagadougou (FESPACO). En prélude à ce rendez-vous cinématographique de grande envergure, le comité d’organisation met les petits plats dans les grands, pour assurer une édition beaucoup plus belle. Ainsi donc, un point de presse s’est tenu, ce jeudi 15 septembre 2022, pour parler du Marché International du Cinéma et de l’Audiovisuel Africain (MICA), qui constitue l’aspect économique du cinéma.

Le Marché International du Cinéma Africain et de l’audiovisuel est l’un des maillons essentiels du FESPACO PRO. Il met en relation les acheteurs internationaux et les vendeurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles africains. Cet espace est animé par des plateformes de diffusion d’une part et les producteurs et distributeurs de films africains d’autre part.

« Le MICA c’est l’un des marchés les plus dynamiques du continent. Il est important aussi que le FESPACO en plus de son caractère festif puisse mettre l’accent sur l’aspect économique, et tout ce qui est économique, professionnel va se dérouler au niveau du MICA », explique d’entrée le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo.

Le MICA, il faut le dire a pour but de favoriser les transactions selon les nouveaux modèles économiques de l’industrie cinématographique. Pour donc raviver les flammes de cette activité, Alex Moussa Sawadogo confie que des innovations seront au cœur de cette édition.

« Il y aura un espace animé par des plateformes de diffusion, la mise en relation des acheteurs internationaux et des vendeurs d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles africaines, favoriser les transactions, selon les nouveaux modèles économiques de l’industrie cinématographique », cite le délégué général du FESPACO.

Les inscriptions se font en ligne sur le site du FESPACO, selon Alex Moussa Sawadogo. Il rappelle qu’aucune inscription physique n’est admise. Par ailleurs, il fait savoir aux réalisateurs et producteurs qui auront des difficultés pour l’inscription de bien vouloir les contacter pour d’éventuelle assistance.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

