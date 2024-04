Aménagement et bitumage des voiries à Bobo-Dioulasso : Les acteurs économiques expriment leur reconnaissance au Chef de l’État

(Bobo-Dioulasso, 26 avril 2024). Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a accordé, ce vendredi en fin de matinée, une audience à une délégation des élus consulaires et opérateurs économiques de la région des Hauts-Bassins.

Conduits par le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, Al Hassane SIENOU, ces acteurs de l’économie régionale sont venus féliciter le Chef de l’Etat pour les réalisations engagées dans la région.

« Lors de l’audience qu’il nous a accordée l’année dernière, nous avons souhaité le démarrage des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Bobo-Dioulasso-Orodara-Koloko-frontière du Mali, et de l’embranchement du port sec au rond-point du Cinquantenaire ; et nous avons été heureux de voir que ces grands travaux sont aujourd’hui en marche », a déclaré le porte-parole de la délégation, Al Hassane SIENOU.

La délégation s’est aussi réjouie que tous les travaux d’aménagement et de bitumage de voiries dans la ville de Sya soient confiés aux opérateurs économiques de la région. « C’est une nouvelle vision, une nouvelle dynamique que nous encourageons fortement. Ça va permettre à nos entreprises de rester sur place et de se performer pour construire la capitale économique qui est Bobo-Dioulasso », a souligné M. SIENOU.

Cette audience a été une opportunité pour les acteurs économiques de la région des Hauts-Bassins de réaffirmer leur adhésion aux différentes initiatives de développement communautaire et endogène prônées par le Chef de l’Etat. « Nous avons tous souscris au programme de l’actionnariat populaire piloté par l’APEC. Nous faisons confiance aux programmes et projets lancés par le Chef de l’Etat. C’est une vision nouvelle à laquelle nous adhérons tous », a soutenu M. SIENOU.

La délégation a également traduit ses félicitations et sa satisfaction au Chef de l’Etat pour la tenue de la Semaine nationale de la Culture dans la ville de Sya.

En retour, selon le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso, le Président de la Transition leur a prodigué des conseils. « Il a insisté sur la cohésion sociale et a rassuré de son engagement pour la reconquête de notre territoire », a-t-il conclu.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso

