Éducation : Mme Lankoandé Félicité/Ouoba veut promouvoir la culture de la lecture chez les scolaires

Dans le cadre de ses activités de promotion de la lecture, madame Félicité Lankoandé/Ouoba a initié le projet de promotion de la lecture dans les établissements d’enseignement secondaire dans la ville de Ouagadougou.

Suite au constat du délaissement de la lecture par les élèves au profit des réseaux sociaux, ainsi que la baisse de niveau des élèves, madame Félicité Lankoandé/Ouoba, Conseillère d’éducation, écrivaine burkinabè, a procédé à une série de dons de livres dans des établissements de la ville de Ouagadougou dans le cadre d’une initiative dénommée « projet de promotion de la lecture dans les établissements d’enseignement secondaire dans la ville de Ouagadougou ».

Ainsi, grâce à une subvention dont a bénéficié le projet, plus d’une centaine d’exemplaires de son dernier livre, « Jeunes et Destinée » ont été offerts dans cinq établissements à savoir notamment, le collège Jean Baptiste De la Salle, le collège Notre dame de Kologh Naaba, le Complexe scolaire André Dupont, le CEG de Bonheur-Ville et également le centre d’écoute pour Jeunes de l’ABBEF qui a vu sa bibliothèque être renforcée.

« La lecture permet à tout individu de se construire en profondeur et connaissant l’apport inestimable de la lecture dans la réussite scolaire, l’objectif du projet est d’encourager la jeunesse à lire davantage. Nous sommes à une époque où les jeunes ont la tête constamment baissée sur les téléphones portables et par cet acte, nous souhaitons les voir s’adonner davantage à la lecture », a souligné Félicité Lankoandé/Ouaba.

À l’entendre, l’objectif final du projet est d’accompagner les établissements qui le souhaitent à mettre en place des clubs de lecture afin d’instaurer la culture de la lecture auprès des élèves. « Les membres de ces différents clubs pourront bénéficier de petites formations ainsi que des communications sur les techniques de lecture active, afin d’apprendre à mieux tirer profit des livres et mieux les exploiter », ajoute-t-elle.

La promotion de la culture de la lecture dans les établissements d’enseignement est un gage de réussite scolaire selon Félicité Lankoandé/Ouoba. Elle souhaite que le projet soit étendu à une plus grande échelle afin de toucher le plus d’établissements possible.

