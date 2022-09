FESPACO: L’ambassade des Etats Unis D’Amérique offre du matériel pour la 28e édition

Au regard du succès qu’a connu la 27e édition du Festival Panafricain du Cinéma et de l’Audiovisuel (FESPACO), l’ambassade des Etats Unis d’Amérique a remis des matériels techniques et bureautiques au FESPACO. La cérémonie de remise a eu lieu ce jeudi 15 septembre 2022.

« J’ai vraiment apprécié le FESPACO de l’année dernière, et j’attends avec impatience le FESPACO de l’année prochaine. Je suis très heureuse que nous ayons pu soutenir les efforts du FESPACO pour le cinéma africain et le cinéma ici au Burkina Faso par le volet de ce don d’équipements aujourd’hui », déclare l’ambassadeur des Etats Unis d’Amérique au Burkina Faso, Sandra Clark.

Estimé à plus de 16 millions de F CFA, ce don composé de matériels techniques, en l’occurrence des écrans téléviseurs, des ordinateurs Apple MacBook, des ordinateurs de bureaux, des imprimantes, des photocopieurs, des imprimeurs lasers, vient réjouir les cœurs des bénéficiaires, à en croire Dramane Konaté, président du conseil d’administration du FESPACO.

« A chaque fois que nous tenons notre session que nous échangeons, le personnel dit, nos équipements sont vieux, quand on essaie de télécharger un film c’est un fichier qui saute quelque part, ou c’est le circuit de l’ordinateur qui est bousillé. Justement avec cet équipement dernier cri qui vient tout droit des Etats Unis, nous vous disons grand merci. Il n’y a qu’un seul mot pour remercier son généreux donateur, c’est dire merci », s’est-il exprimé.

Même son de cloche pour le délégué général du FESPACO, Alex Moussa Sawadogo. Heureux d’avoir bénéficié de ce don, il promet que ce matériel sera utilisé à bon escient. « Une fois de plus, on ne saurait comment remercier l’ambassade des Etas Unis au Burkina Faso, qui est un des grands partenaires, un partenaire fidèle de notre festival.

Comme je le disais, on a vu que l’année dernière la plupart des projections dans les quartiers périphériques et aussi dans les salles de cinéma s’est déroulée sans incident, cela est dû vraiment au soutien que nous recevons à chaque édition de l’ambassade des Etats Unis. Cette année aussi, avec ce que nous venons de recevoir va nous permettre une fois de plus de continuer de renforcer notre organisation », a-t-il indiqué.

Il faut dire que dans les années antérieures, l’ambassade des Etats Unis a toujours fait preuve de bonne foi à l’endroit du FESPACO. La 28e édition de cette biennale est prévue du 25 février au 4 mars 2023.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

