5e édition des Journées d’excellence du district sanitaire de Pouytenga : Sank Money apporte un soutien conséquent

Pour la cinquième fois consécutive, le district sanitaire de Pouytenga a célébré l’excellence de ses agents et formations sanitaires. Cette édition a bénéficié d’un soutien conséquent de l’entreprise Sank Money qui a offert des lits d’hospitalisation au district sanitaire de Pouytenga, le samedi 08 juin 2024.

Résister à l’adversité, maintenir la performance des indicateurs du ministère de la santé, satisfaire les populations résilientes, galvaniser le personnel de santé, c’est tout le justificatif de ces journées d’excellence du district sanitaire de Pouytenga.

Pour cette édition tenue au cours de la semaine, l’équipe cadre du district sanitaire de Pouytenga a décidé donc reconnaître les efforts des agents et les centres de santé les plus méritants afin de créer une saine émulation visant à améliorer l’offre de soins selon Ousmane Isidore Kalmogo, médecin-chef du district sanitaire de Pouytenga.

« Les formations sanitaires et unités distinguées aujourd’hui sont celles qui ont surpassé les autres sur la base d’indicateurs de performance très rigoureux établis par le Ministère de la Santé et de l‘Hygiène Publique », a-t-il indiqué .

La santé et la sécurité sont deux indicateurs clés du développement. D’où l’intérêt de la présence du ministre délégué en charge de sécurité Mahamadou Sana, d’ailleurs patron de la 5e édition des journées d’excellence du district sanitaire de Pouytenga. À l’entendre, l’importance de cette activité ne réside pas seulement en ce qu’elle galvanise les agents et formations sanitaires méritants, mais constitue un tremplin pour une saine émulation.

« C’est l’occasion pour ces vaillants femmes et hommes du monde sanitaire de prendre la mesure du défi avec abnégation et résilience. Vous constituez aux côtés des FDS, les VDP de la Santé. Soyez en fiers. Aujourd’hui, vous récoltez les dividendes, sans doute inespérés de vos efforts. C’est dire que l’Administration vous observe et vous juge au quotidien dans vos postes de travail respectifs », s’est-t-il adressé aux agents de santé.

L’entreprise Sank money est le Sponsor officiel de cette 5e édition des journées d’excellence du district sanitaire de Pouytenga. La solution africaine de la monnaie numérique a décidé d’accompagner la résilience des Hommes de santé à travers un soutien consistent.

A l’occasion, l’entreprise a répondu à sa responsabilité sociale en apportant un lot de lit d’hospitalisation en plus du soutien logistique et financier à cette 5e édition. Le Directeur général de Sank money Rodrigue Zabsonré, n’a pas manqué de louer les efforts des professionnels de la santé qui malgré le contexte difficile travaillent à offrir des soins de qualité à la population.

« Nous vous remercions pour la bravoure consacrée à la patrie. Nous vous remercions pour toutes ces vies sauvées. Nous vous remercions pour ce serment d’Hippocrate, si juste et altruiste que vous préservez dans cette région. Une région éprouvée par la gangrène terroriste et sa cohorte de blessés et malades.

Merci aux médecins, nos remerciements aux infirmières et infirmiers à tout le personnel soignant ainsi qu’aux administratifs des hôpitaux. Je voudrais remercier et apprécier la présence des autorités de ce pays, en particulier celle du ministre délégué à la sécurité. Il s’agit d’une présence qui parle et qui rassure », a-t-il lancé.

Akim KY

Burkina 24

