Football burkinabè : La commission centrale des arbitres aiguise ses lames pour le début du championnat D1

Les arbitres fédéraux du championnat de la première division du Burkina Faso sont soumis à un stage de perfectionnement afin de leur permettre de se familiariser avec les nouvelles lois du jeux. Cette session de formation s’est ouverte ce jeudi 10 octobre 2024, au sein de la Fédération Burkinabè de Football (FBF), pour 72h de mise à niveau des acteurs clés du football burkinabè.

Chaque début des différents championnats nationaux, les acteurs clés du football, notamment les arbitres, sont constamment soumis à des mises à niveau. Pour cette saison 2024-2025, il s’est ouvert ce jeudi 10 octobre 2024, la session de ceux de la première division.

A travers cette formation, il s’agit, selon le président de la Commission Centrale des Arbitres (CCA) Losseni Paré, d’aborder les thématiques comme les fautes techniques et tactiques, les fautes de mains, les fautes aux abords et à l’intérieur de la surface et bien d’autres thématiques. Cette formation concerne 79 arbitres et pour le président de la CCA, les théories se dérouleront les matinées, la pratique dans les après-midis sur le terrain.

« Si vous voulez c’est une coutume au niveau de notre commission centrale des arbitres et la FBF de rassembler à chaque début de championnat les arbitres pour les remettre à niveau surtout en revisitant les lois.

Les nouvelles modifications apportées aux lois afin de permettre à chacun d’harmoniser les lois sur le terrain. Avec les élections, le nouveau comité n’a pas pris place assez tôt. Tout de suite avec la reprise du championnat, il fallait lancer cela et c’est ça qui fait qu’on a commencé un peu en retard», a fait comprendre le président de la CCA.

Le Président de la Fédération Burkinabè de Football (FBF) Oumarou Sawadogo a présidé l’ouverture de cette session. S’adressant à ces maîtres du terrain, le président a tout d’abord promis d’emboîter le pas de la technologie dans le FasoFoot pour les années à venir.

Par ailleurs, il a mis en garde tout acte tendant à la corruption dans le milieu. Oumarou SAWADOGO a également insisté sur le respect de la hiérarchie dans le milieu arbitrale en cas d’une promotion dans d’autres instances internationales.

« Vous êtes les premiers acteurs. Je ferais tous pour que vous soyez dans les conditions pour travailler. Si on se bat pour que vous réussissez, tâchez d’être à la hauteur. Il ne faut pas vous laisser instrumentaliser », a fait savoir le président de la FBF.

Ce sont des conseils que la plupart des participants ont dit prendre en compte. L’arbitre burkinabè Seydou Tiama, participant à cette session, celui-là qui a reçu une médaille d’or à la CAN Côte d’Ivoire 2023 a reconnu cette nécessité.

Pour cette session, 49 arbitres à Ouagadougou et 30 à Bobo-Dioulasso de la première division sont concernés. Pour les autres divisions, les choses sont déjà préparées pour les accueillir, selon Losseni Paré

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

