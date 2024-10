Cérémonie trimestrielle de montée de couleurs : Les FDS réaffirment leur union sacrée autour du drapeau national

publicite

Ce jeudi 10 octobre 2024, l’État-Major de Armée de Terre du Burkina Faso a abrité la première montée de couleurs des forces de défense et de sécurité de la garnison de Ouagadougou.

Présidée par le Général Kassoum Coulibaly, ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC), elle a connu la participation de membres du gouvernement, des hiérarchies militaires et paramilitaires et leurs personnels, ainsi que les Volontaires pour la Défense de la Patrie. Elle a été instituée dans l’optique de renforcer l’esprit de collaboration, d’union et de confraternité.

Dans son intervention, le Général Célestin SIMPORE, CEMGA, a salué les nombreuses victoires engrangées grâce à la synergie d’action de toutes les unités. Il a remercié le gouvernement et, partant, le Peuple burkinabè pour les efforts consentis pour l’équipement des forces et l’accroissement des effectifs à travers les recrutements.

Revenant sur le lancement le 02 octobre dernier des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, le MDAC a invité l’ensemble des forces à faire corps avec les populations pour ne former qu’un seul bloc dans l’intérêt supérieur de la Nation.

Source : EMGA

