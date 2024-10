Burkina Faso # Burundi : « On est très concentré sur le match » (Issoufou Dayo)

publicite

Issoufou Dayo signe son retour en sélection nationale. Le défenseur central des Étalons s’est montré impliqué dès son arrivée et promet de se battre avec ses coéquipiers pour se qualifier face au Burundi.

Ce jeudi 10 octobre 2024, les Étalons du Burkina Faso affronteront l’équipe nationale du Burundi pour le premier match d’une série de deux rencontres qualificatives pour la CAN 2025. Issoufou Dayo, vice-capitaine des Étalons, retrouve la sélection après près de sept mois d’absence. Non convoqué depuis l’arrivée de Brama Traoré, il ne cache pas sa joie de retrouver ses coéquipiers.

« Je suis très content de revenir en sélection. Comme on le dit toujours, le Faso d’abord », s’est exprimé Issoufou Dayo. Le sociétaire du RS Berkane au Maroc veut bien être de la partie pour la prochaine CAN qui se tiendra dans le pays où il évolue. Pour cela, il faut s’imposer face au Burundi lors de cette double confrontation prévue pendant la fenêtre FIFA du mois d’octobre.

La qualification d’abord

Issoufou Dayo se montre concentré sur ces deux rencontres : « On a deux gros matchs. On est très concentré dessus. On va tout faire pour obtenir la victoire dès le premier. Et pour le deuxième match, donner le meilleur de nous-mêmes afin de se qualifier déjà », promet Issoufou Dayo.

Ce match, qui se disputera au Stade Alassane Ouattara d’Ebimpé à 19h00 GMT, ne sera pas une partie de plaisir face à une équipe du Burundi en difficulté. « L’équipe du Burundi est une très bonne équipe. Maintenant, toutes les nations se valent. C’est à nous de tout faire pour nous qualifier dès ces journées », analyse-t-il.

Concernant son absence en sélection, Issoufou Dayo assure avoir échangé avec le coach et être resté proche de ses amis qu’il a soutenus durant toute cette période. « Nous avons parlé avec le coach au téléphone ».

« Cette équipe est comme une famille. Même si on n’est pas là, on s’appelle tout le temps. Chaque veille de match, j’appelais mes coéquipiers. On parlait du match. Même si on n’était pas présent, on a fait le maximum pour les soutenir de loin », informe-t-il déterminé à mener ses coéquipiers vers la qualification. Il espère surtout bénéficier du soutien du public.

