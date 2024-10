SITHO 2024 : C’est du 28 novembre au 1er décembre 2024 à Ouagadougou

publicite

En prélude à la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) prévue du 28 novembre au 1er décembre 2024, le comité national d’organisation a animé un point de presse ce jeudi 10 octobre 2024. Il s’agissait d’annoncer les couleurs de l’événement.

« Tourisme, facteur de valorisation des identités et de la diversité culturelle », tel est le thème de la 14e édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Pour Fidèle Aymar Tamini, président du comité d’organisation, le choix de ce thème invite les acteurs du domaine à la mise en lumière de la contribution du tourisme à la valorisation des identités culturelles.

« Le thème nous invite à mettre en lumière la contribution de tourisme à la valorisation de nos identités et de la diversité culturelle. Le tourisme n’est pas seulement un secteur économique, il est aussi un puissant vecteur d’échanges entre les cultures », a-t-il indiqué.

Il a précisé que cette édition connaitra la participation de la région des Cascades comme région invitée d’honneur. Au programme des activités de cette édition du SITHO sera ponctué par des conférences, des panels thématiques, des animations culturelles, des rencontres professionnelles B2B, des concours à l’endroit des professionnels et des excursions grand public. L’innovation majeure est la création et l’introduction d’un espace gastronomique dénommé « Le foyer de l’AES ».

« Cet espace va rassembler les communautés des trois pays membres de l’Alliance des Etats du Sahel pour célébrer la richesse et la diversité de leurs traditions culinaires. En un seul lieu, le public aura l’occasion de découvrir, de partager et de déguster les spécialités uniques qui font la fierté du Mali, du Niger et du Burkina Faso, renforçant ainsi les liens culturels et fraternels qui nous unissent » a souligné Fidèle Aymar Tamini.

En rappel, La 13e édition du SITHO et de la VITHRO était placée sous le thème « Promotion du tourisme interne, facteur de résilience ».

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

