Éducation : Coup d’envoi de la 2e Semaine de reconnaissance envers l’enseignant

La 2e édition de la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant a officiellement été lancée, le mardi 5 mai 2026, au lycée départemental Wendpouire de Saaba. Cette édition se tient sous le thème « Mon enseignant, pilier de ma formation et de mes valeurs ».

Le secteur de l’éducation figure parmi les plus durement éprouvés par la crise sécuritaire, entraînant la fermeture de nombreux établissements à travers le pays. Pourtant, face à l’adversité, le corps enseignant fait preuve d’une résilience exceptionnelle qui force l’admiration.

C’est pour saluer ce dévouement qu’est organisée la Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant. Cet événement place aujourd’hui les éducateurs sous les feux des projecteurs, offrant à la nation l’occasion de célébrer ces piliers du savoir qui continuent de porter haut le flambeau de l’instruction.

Ouverte le mardi 5 mai 2026, à l’école Wendpouire de Saaba, cette 2e Semaine de reconnaissance de l’élève et de l’étudiant envers l’enseignant, a été saluée par le PDS de la commune de Saaba, Alphonse Thiombiano.

« A Saaba, nous sommes convaincus que l’école constitue le socle du développement durable. C’est pourquoi, malgré des moyens limités, nous nous engageons à accompagner toute initiative visant à améliorer la qualité de l’éducation et à valoriser davantage le corps enseignant », a-t-il déclaré.

Sous l’égide d’une synergie ministérielle regroupant l’Enseignement de base, l’Enseignement secondaire et l’Enseignement supérieur, cette initiative de reconnaissance du mérite enseignant s’inscrit en droite ligne des idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

Pour les autorités, il s’agit de replacer l’éthique au cœur de l’apprentissage. Moumouni Zoungrana, ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Professionnelle et Technique, a rappelé l’importance pédagogique de cette démarche.

« Avec la révolution progressiste populaire, nous voulons que notre école rime avec des valeurs ; ce sont ces valeurs que nous voulons transmettre à nos enfants. Nous voulons qu’ils comprennent que lorsque quelqu’un vous fait du bien, il faut savoir s’arrêter un tant soit peu pour lui dire merci. Notre ambition est de cultiver la reconnaissance et l’humilité dans l’esprit de la jeune génération », a-t-il lancé.

Placée sous le haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette initiative vise à restaurer le prestige de la fonction enseignante.

Porte-parole du Premier ministre, le ministre d’État, ministre de la guerre et de la défense patriotique, le Général de brigade Célestin Simporé, a livré un plaidoyer sur la mission des enseignants. Dans son allocution, il a souligné que ces derniers ne sont pas seulement des instructeurs, mais les véritables artisans de la citoyenneté et de la cohésion sociale, dont le rôle est indispensable à la consolidation du tissu national.

Le clou de la cérémonie a été marqué par la distinction d’une dizaine d’éducateurs, honorés par des tableaux d’honneur, pour leur dévouement exemplaire. Parmi ces récipiendaires figure une personnalité de premier plan, l’ancien ministre de l’Éducation nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, dont le parcours continue d’inspirer le monde éducatif.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24