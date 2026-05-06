Intelligence artificielle : Le Canada s’impose à l’international comme 3e puissance mondiale de l’IA après les États-Unis et la Chine

Dans un monde de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle, deux puissances dominent largement le paysage : les États-Unis et la Chine. Pourtant, une nouvelle dynamique est en train d’émerger. Le Canada, fort de son écosystème scientifique et entrepreneurial, s’impose progressivement comme une « troisième voie » crédible, indépendante et innovante, devant même certains acteurs européens comme la France.

Une alternative stratégique dans un monde bipolaire

Aujourd’hui, les géants américains comme OpenAI et chinois comme Alibaba dominent outrageusement le secteur. Mais cette domination s’accompagne de préoccupations croissantes liées à l’accès aux données, à la régulation et à la souveraineté technologique.

En effet, les cadres législatifs américains et chinois permettent à leurs gouvernements d’accéder aux données collectées par leurs entreprises, même lorsqu’elles sont hébergées à l’étranger. Une situation qui inquiète de nombreux pays, notamment en Europe, en Asie et au Canada.

Dans ce contexte, les « puissances intermédiaires » – concept mis en avant par le premier ministre Mark Carney – cherchent à bâtir des alternatives crédibles. Le Canada, aux côtés de l’Union européenne, apparaît comme un acteur clé de cette recomposition.

Cohere, fer de lance de l’IA canadienne

L’entreprise torontoise Cohere incarne cette ambition. Souvent décrite comme un « OpenAI canadien », elle s’est spécialisée dans les solutions d’intelligence artificielle destinées aux entreprises (B2B), avec un accent sur la sécurité, la confidentialité et les usages concrets.

Sa récente fusion avec la société allemande Aleph Alpha a marqué un tournant stratégique, faisant bondir sa valorisation à près de 20 milliards de dollars américains. Elle devient ainsi l’une des entreprises d’IA les plus valorisées hors États-Unis et Chine, devant la française Mistral AI.

Cette consolidation illustre une tendance forte : unir les forces des acteurs émergents pour rivaliser avec les géants mondiaux.

Une excellence scientifique reconnue mondialement

Si le Canada peut prétendre à ce rôle de troisième voie, c’est avant tout grâce à la solidité de son écosystème de recherche. Montréal, en particulier, s’est imposée comme l’une des capitales mondiales de l’IA.

Au cœur de cet écosystème se trouve le MILA, l’un des plus grands centres de recherche en apprentissage profond au monde. Fondé par Yoshua Bengio, lauréat du prix Turing (souvent comparé au Nobel de l’informatique), Mila attire des chercheurs et des talents de tous les continents.

Aux côtés de Bengio, d’autres figures majeures comme Geoffrey Hinton (également prix Turing) et Richard Sutton ont contribué à positionner le Canada comme un leader scientifique de l’intelligence artificielle.

Cet héritage académique constitue un avantage stratégique majeur pour le pays, en alimentant un vivier constant d’innovations et de startups.

Des modèles souverains et responsables

Une autre force de l’approche canadienne réside dans le développement de modèles d’IA indépendants. Cohere fait partie des rares entreprises capables de concevoir et d’entraîner ses propres modèles de langage (LLM), comme Command A et Command R.

Contrairement à certaines approches centrées sur le grand public, l’entreprise privilégie des solutions adaptées aux besoins des organisations : automatisation, analyse de données, assistance décisionnelle. Cette orientation permet de générer des revenus plus stables et de répondre à des enjeux concrets.

Mais au-delà de la performance, c’est la dimension éthique qui distingue l’IA canadienne, avec un accent sur des déploiements responsables, privés et sécurisés.

Une opportunité globale à saisir

La montée en puissance de cette troisième voie répond à une demande croissante à l’échelle mondiale. De nombreux pays cherchent aujourd’hui des alternatives aux technologies américaines et chinoises, notamment pour préserver leur autonomie stratégique.

Le Canada dispose d’atouts uniques pour répondre à cette demande : excellence scientifique, cadre réglementaire équilibré, culture de collaboration internationale et approche responsable de l’innovation.

Reste désormais à transformer cet avantage en leadership économique durable. Une chose est sûre : dans la course mondiale à l’intelligence artificielle, le Canada n’est plus un simple outsider. Il est en train de tracer sa propre voie.