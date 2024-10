Étalons : « La concurrence est une très bonne chose » (Ousséni Bouda)

publicite

Ousséni Bouda a permis au Burkina Faso d’arracher le match nul (1-1) contre le Sénégal lors de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Confronté à la concurrence, il se dit prêt à l’affronter.

« Je suis un joueur comme les autres. Chaque joueur se bat pour avoir plus de temps de jeu. Ce que je dois faire, c’est de contrôler ce que je peux », explique d’abord Ousséni Bouda, attaquant des Étalons qui évolue aux États-Unis. S’il n’évolue pas dans un championnat de haut niveau, ce n’est pas pour autant que le joueur de 24 ans se sent complexé.

Après sa performance réussie face au Sénégal le 6 septembre, en inscrivant le but égalisateur (1-1) dans les dernières minutes, il a encore bénéficié du soutien de Brama Traoré, le sélectionneur des Étalons, pour affronter le Burundi lors des troisièmes et quatrièmes journées des qualifications à la CAN Maroc 2025. Il a accompagné son sélectionneur à l’occasion de la conférence de presse d’avant match le mercredi 9 octobre 2024.

Bien au contraire, Bouda compte tout donner tant que l’entraîneur Brama Traoré lui fait confiance. « Chaque minute que je gagne, c’est l’occasion de montrer au coach que je peux faire le boulot. La concurrence est une très bonne chose. On a de jeunes joueurs et des joueurs expérimentés. Ça pousse tout le monde à se donner à 100%. C’est ce qui va nous permettre d’atteindre le niveau que l’on souhaite », assure Ousseni Bouda.

Jouer au haut niveau

A titre personnel, Ousséni Bouda avoue travailler constamment pour progresser et atteindre son meilleur niveau. « Tout joueur veut évoluer au plus haut niveau. Je me bats pour y parvenir. Même en équipe nationale, il y a de très grandes opportunités de jouer la CAN, la Coupe du monde. Tout joueur rêve de faire ça », dit-il.

Il n’attend plus que la confiance de Brama Traoré pour prouver, une fois encore, qu’il a le niveau pour rester en sélection et évoluer dans un championnat de haut niveau. L’occasion pourrait se présenter face au Burundi ce jeudi 10 octobre 2024, à 19 heures, au Stade Ebimpé d’Abidjan.

