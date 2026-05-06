Coopération sécuritaire : Le Président du Faso reçoit le ministre somalien de la Sécurité

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce mercredi 6 mai 2026, le Ministre de la Sécurité intérieure de la République fédérale de Somalie, le Général Abdullahi Sheikh ISMAIL.

Le Général Abdullahi Sheikh ISMAIL indique être porteur d’un message du Président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh MOHAMUD à son homologue burkinabè, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, Président du Faso, Chef de l’État.

Accompagné de son homologue burkinabè, le Ministre de la Sécurité intérieure de la Somalie explique que sa visite au Burkina Faso s’inscrit dans la volonté de son pays de renforcer les partenariats internationaux, notamment la coopération en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme.

Pour lui, le Burkina Faso et la République fédérale de Somalie font face au même défi, le phénomène du terrorisme. Il s’agit de mettre un accent particulier sur les efforts de lutte contre le terrorisme, la formation, le partage de renseignements et le renforcement de la collaboration entre les agences de sécurité.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso