Somalie : Le swahili bientôt enseigné dans les écoles et universités pour renforcer l’intégration régionale

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Somalie a annoncé l’introduction du swahili dans son programme scolaire et universitaire, aux côtés du somali, de l’anglais et de l’arabe. L’annonce a été faite par le président Hassan Sheikh Mohamud, lors d’un sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) qui se tient à Mogadiscio, le mercredi 8 octobre 2025.

Avec plus de 200 millions de locuteurs dans le monde, le swahili est déjà parlé le long de la côte sud somalienne et gagne en usage grâce aux échanges migratoires et à la présence des troupes de l’Union africaine.

Selon le président, président Hassan Sheikh Mohamud, « adopter le swahili est crucial pour l’intégration de la Somalie dans la région ». Le ministre de l’Éducation, Farah Sheikh Abdulkadir, a précisé que l’objectif est d’en faire une langue de communication, d’apprentissage et de commerce, avec l’ambition de remplacer l’anglais lors des prochaines conférences nationales.

Lire également 👉 Somalie : Un attentat à la voiture piégé fait plusieurs dizaines de morts à Mogadiscio

La Somalie, qui a rejoint officiellement la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) en 2024, espère que cette réforme linguistique favorisera son intégration régionale et renforcera ses opportunités économiques après trois décennies de guerre civile.

Source : BBC