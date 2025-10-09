Somalie : Le swahili bientôt enseigné dans les écoles et universités pour renforcer l’intégration régionale

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 52 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

La Somalie a annoncé l’introduction du swahili dans son programme scolaire et universitaire, aux côtés du somali, de l’anglais et de l’arabe. L’annonce a été faite par le président Hassan Sheikh Mohamud, lors d’un sommet de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) qui se tient à Mogadiscio, le mercredi 8 octobre 2025.

Avec plus de 200 millions de locuteurs dans le monde, le swahili est déjà parlé le long de la côte sud somalienne et gagne en usage grâce aux échanges migratoires et à la présence des troupes de l’Union africaine.

Selon le président, président Hassan Sheikh Mohamud, « adopter le swahili est crucial pour l’intégration de la Somalie dans la région ». Le ministre de l’Éducation, Farah Sheikh Abdulkadir, a précisé que l’objectif est d’en faire une langue de communication, d’apprentissage et de commerce, avec l’ambition de remplacer l’anglais lors des prochaines conférences nationales.

Lire également 👉Somalie : Un attentat à la voiture piégé fait plusieurs dizaines de morts à Mogadiscio

La Somalie, qui a rejoint officiellement la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) en 2024, espère que cette réforme linguistique favorisera son intégration régionale et renforcera ses opportunités économiques après trois décennies de guerre civile.

Source : BBC

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 52 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Physique quantique : John Clarke, John Martinis et Michel Devoret lauréats du Prix Nobel 2025

il y a 2 heures

FIIB 2025 : Le Burkina Faso lance un appel aux investisseurs mondiaux

il y a 2 heures

Conseil des ministres : Les grandes entreprises désormais obligées de construire un siège au Burkina Faso

il y a 3 heures

Entretien des pistes rurales : La méthode japonaise Do-Nou s’implante dans les communes de Ouagadougou

il y a 3 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page