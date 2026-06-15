Faso Mêbo : Plus de 268 millions de FCFA mobilisés au 12 juin 2026

La mobilisation citoyenne autour de l’initiative « Faso Mêbo » poursuit sa progression. Selon le dernier bilan publié par le ministère de l’Économie et des Finances, les contributions enregistrées au 12 juin 2026 ont atteint un montant global de 268 739 547 FCFA.

La région du Kadiogo conserve son statut de principal contributeur à cette opération de solidarité nationale. Avec un total de 65 298 972 FCFA, elle représente une part importante des ressources mobilisées à l’échelle nationale.

Au cours de la dernière semaine, la région a enregistré une hausse de plus de 7 millions de FCFA, témoignant du maintien de l’engagement des populations en faveur de l’initiative.

Derrière le Kadiogo, les régions les plus contributrices demeurent :

Yaadga : 25 629 467 FCFA ;

: 25 629 467 FCFA ; Bankui : 19 750 799 FCFA ;

: 19 750 799 FCFA ; Guiriko : 18 126 720 FCFA ;

: 18 126 720 FCFA ; Sourou : 15 263 355 FCFA.

Au-delà des régions de tête, la mobilisation reste soutenue dans plusieurs autres localités du pays. Des régions telles que le Nando, le Goulmou, le Tannounyan ou encore la Sirba affichent chacune des contributions comprises entre 10 et 12 millions de FCFA.

Les régions de l’Oubri et du Liptako enregistrent respectivement 8 666 283 FCFA et 3 914 259 FCFA de contributions.

Les données publiées montrent une progression constante des versements effectués à travers la plateforme Faso Arzeka ainsi que la Banque des Dépôts du Trésor.

Avec plus de 7,3 millions de FCFA collectés en une semaine, les Burkinabè réaffirment leur soutien aux projets de souveraineté et de développement portés par l’initiative « Faso Mêbo », symbole d’un élan de solidarité nationale en faveur du progrès du pays.