Bus SOTRACO : La Brigade Laabal durcit le ton contre les actes d’incivisme

La Brigade Laabal poursuit ses actions de sensibilisation en faveur du civisme dans les transports publics. Elle appelle les usagers à adopter des comportements respectueux afin de préserver les équipements publics et d’améliorer les conditions de transport.

Les agents de la Brigade invitent notamment les passagers à éviter de jeter des déchets dans les véhicules, d’abandonner des restes de nourriture ou d’adopter des attitudes susceptibles de perturber les autres usagers.

Selon eux, ces comportements nuisent non seulement à la propreté des bus, mais peuvent également créer des tensions ou distraire les conducteurs, avec des conséquences potentielles sur la sécurité routière.

La campagne met également l’accent sur le respect des conducteurs, des personnes âgées, des femmes enceintes et des personnes vivant avec un handicap, tout en encourageant chaque citoyen à contribuer à la préservation des biens publics.

Parallèlement aux actions de sensibilisation, la Brigade Laabal rappelle que des sanctions peuvent être prises contre les auteurs d’actes de vandalisme ou d’incivisme. Celles-ci peuvent inclure des travaux d’intérêt commun, tels que le nettoyage des bus, le pavage de voies ou le curage de caniveaux, conformément aux mesures décidées par les autorités compétentes.

À travers cette initiative, la Brigade entend promouvoir un meilleur usage des transports publics et renforcer la culture du civisme au sein de la population.