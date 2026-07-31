Peine de mort aux États-Unis : La Floride accélère les exécutions et devient l’État le plus actif du pays

La Floride connaît une hausse spectaculaire du nombre d’exécutions depuis plusieurs années. Sous l’impulsion du gouverneur républicain Ron DeSantis, l’État a multiplié les mises à mort, relançant le débat national sur la peine capitale, son efficacité et ses enjeux éthiques, rapporte La Presse Ca.

La Floride est devenue l’État américain où les exécutions s’accélèrent le plus rapidement. Après avoir enregistré 17 exécutions en dix ans, elle en a réalisé 19 pour la seule année 2025. En 2026, le rythme s’est encore intensifié : avec deux exécutions effectuées le même jour en juillet, une première depuis six décennies, le nombre total atteint déjà 12 mises à mort.

Selon le Death Penalty Information Center (DPIC), la Floride possède une particularité à a savoir une fois les procédures judiciaires et les recours épuisés, le gouverneur peut signer directement l’ordre d’exécution sans nouvelle intervention des tribunaux.

Cette procédure explique en partie l’accélération observée sous le mandat de Ron DeSantis. Environ la moitié des quelque 240 détenus condamnés à mort dans l’État auraient déjà épuisé leurs recours judiciaires.

« Après l’épuisement des procédures légales, les divergences peuvent apparaître selon la position du gouverneur, notamment sur les demandes de grâce », explique Mark Schlakman, directeur principal des programmes du Centre pour l’avancement des droits de la personne de la Florida State University.

Le gouverneur dispose en effet du pouvoir d’accorder une grâce ou de commuer une peine de mort avec l’appui d’un comité spécialisé. Mais aucun gouverneur de Floride n’a utilisé cette possibilité depuis 1983.

Ron DeSantis a justifié l’augmentation des exécutions par sa volonté de « rendre justice aux familles des victimes ».