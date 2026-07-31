Formation professionnelle : La Fondation Go Paga ouvre la voie à l’autonomie de 165 femmes

La Fondation Go Paga a organisé, dans la soirée du jeudi 30 juillet 2026 à Ouagadougou, une cérémonie marquant la fin d’un programme de formation consacré à l’autonomisation des femmes. Au total, 165 bénéficiaires ont reçu leurs attestations après avoir été formées, dans des centres agréés par l’État, aux métiers de la couture, de la coiffure, de la pâtisserie et de la saponification. Cette initiative vise à renforcer leurs compétences professionnelles et à favoriser leur insertion socio-économique.

« Lorsqu’une femme retrouve son autonomie, c’est toute une famille qui reprend espoir. Une femme qui exerce un métier nourrit ses enfants, assure leur scolarisation, veille à leur santé et contribue activement au développement de sa communauté », a déclaré d’entrée Fadima Kambou, promotrice de la Fondation Go Paga.

Partant de cette conviction, la Fondation Go Paga s’est donné pour mission de promouvoir l’autonomisation des femmes, considérées comme de véritables piliers de la cellule familiale, en leur offrant les moyens d’acquérir une indépendance économique durable.

À travers ce programme de formation professionnelle, la fondation a permis à 165 femmes de concrétiser leur projet d’insertion socio-économique. Les bénéficiaires ont été formées dans plusieurs filières porteuses, notamment la couture, la coiffure, la saponification et la pâtisserie, afin d’acquérir les compétences nécessaires pour créer ou développer une activité génératrice de revenus.

Pour concrétiser le rêve de ces amazones, la Fondation Go Paga a bénéficié de l’accompagnement de partenaires engagés. Sur les 165 bénéficiaires de cette promotion, 100 ont été prises en charge par la Fondation Coris, tandis que les 65 autres l’ont été par la Fondation Mérieux.

Ce soutien a permis à ces femmes de suivre une formation qualifiante dans des centres agréés par l’État, renforçant ainsi leurs perspectives d’autonomisation économique.

Témoin de cette cérémonie marquant l’aboutissement du parcours de 165 femmes, le ministre de l’Enseignement et de la Formation techniques et professionnels, Pr Moumouni Zoungrana, a salué une initiative qui, selon lui, vient renforcer les efforts de l’État en matière de formation professionnelle et de promotion de l’entrepreneuriat.

« Nous travaillons à promouvoir la formation professionnelle et à développer les compétences des jeunes et des femmes. Voir des structures privées s’inscrire dans cette dynamique est une véritable source de satisfaction. Nous ne pouvons que féliciter la Fondation Go Paga pour le combat qu’elle mène en faveur de l’autonomisation des femmes », a déclaré le Pr Moumouni Zoungrana.

Les bénéficiaires de cette formation sont issues de plusieurs zones d’intervention de la Fondation Go Paga, notamment Ouagadougou, Kaya, Fada N’Gourma et Koudougou. Selon la promotrice de la Fondation Go Paga, la précédente promotion a enregistré des résultats particulièrement encourageants.

Les apprenantes de Ouagadougou ont notamment affiché un taux de réussite de 100 % au Certificat de qualification professionnelle (CQP), témoignant de la qualité de l’encadrement et de l’engagement des bénéficiaires.

Au-delà de l’obtention de ces certifications, la Fondation Go Paga entend favoriser une véritable autonomisation économique des femmes.

Son ambition est de leur offrir les compétences techniques et pratiques nécessaires à l’exercice d’un métier, tout en les préparant à créer et à développer leurs propres activités entrepreneuriales, afin qu’elles deviennent des actrices du développement économique et social de leurs communautés.

Pour joindre l’utile à l’agréable, chacune des bénéficiaires est repartie avec une attestation de fin de formation, un kit d’installation adapté à son métier ainsi qu’un fonds de roulement destiné à faciliter le démarrage de son activité génératrice de revenus.

S’adressant aux bénéficiaires, la promotrice de la Fondation Go Paga leur a prodigué de précieux conseils afin de les encourager à réussir leur insertion professionnelle.

« Les compétences que vous avez acquises constituent désormais votre principal capital. Faites-en bon usage, travaillez avec rigueur, persévérez malgré les difficultés et gardez toujours confiance en vos capacités. C’est ainsi que vous bâtirez un avenir professionnel solide et durable », leur a-t-elle conseillé.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24