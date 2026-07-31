Service d’information du Gouvernement : Simplice Baro prend les commandes

Le Camarade Directeur de cabinet du Premier ministre, Mamadou Dembélé, a présidé, ce vendredi 31 juillet 2026 à la Primature, la cérémonie de passation de charges entre le coordonnateur sortant du Service d’information du Gouvernement (SIG), Jérémi Sié Koulibaly, et son successeur, Simplice Baro.

Nommé en Conseil des ministres du jeudi 23 juillet 2026, le Camarade Simplice Baro succède au Camarade Jérémi Sié Koulibaly, qui a dirigé le Service d’information du Gouvernement pendant plus de quatre ans. La cérémonie a été marquée par des hommages rendus au coordonnateur sortant ainsi que par des encouragements adressés au nouveau responsable.

Dans son intervention, le Directeur de cabinet du Premier ministre a salué le parcours, l’engagement et le sens du service public de Jérémi Sié Koulibaly. Il a également relevé les avancées enregistrées, sous son leadership, dans le renforcement de la communication gouvernementale.

« Vous avez porté cette mission avec abnégation et professionnalisme. Les résultats obtenus continueront, sans nul doute, à produire leurs effets au service de l’intérêt général », a déclaré Mamadou Dembélé.

Il a souhaité plein succès au coordonnateur sortant dans ses nouvelles fonctions d’attaché de presse près l’Ambassade du Burkina Faso à Ankara, en République de Turquie.

S’adressant au nouveau coordonnateur, le Directeur de cabinet lui a transmis les félicitations des plus hautes autorités pour la confiance placée en sa personne. Il l’a invité à consolider les acquis du SIG et à poursuivre les efforts engagés en faveur de l’amélioration continue de la communication gouvernementale.

Le Camarade Directeur de cabinet a insisté sur les valeurs de patriotisme, de professionnalisme, de rigueur, d’écoute, de créativité et de bienveillance qui devront guider l’action du nouveau responsable. Il lui a, par ailleurs, réaffirmé la disponibilité de la hiérarchie à l’accompagner dans l’accomplissement de sa mission.

Prenant la parole, Jérémi Sié Koulibaly a exprimé sa reconnaissance au Premier ministre, aux responsables de la Primature, à ses collaborateurs ainsi qu’aux partenaires du SIG pour la confiance et le soutien dont il a bénéficié au cours de son mandat. Il a exhorté les agents à rester mobilisés autour de son successeur afin de relever les défis de la communication gouvernementale.

Pour sa part, Simplice Baro a remercié le Premier ministre, Chef du Gouvernement, pour la confiance placée en lui. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre la dynamique impulsée par son prédécesseur et à œuvrer, avec l’ensemble des équipes, au renforcement de la communication gouvernementale dans un contexte marqué par d’importants défis informationnels.

Source : DCRP/Primature