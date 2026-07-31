Liptako : La Police nationale renforce la lutte contre le terrorisme avec deux nouvelles unités spécialisées

La Police nationale a renforcé son dispositif sécuritaire dans la région du Liptako avec l’inauguration, ce vendredi 31 juillet 2026 à Dori, d’un Service régional de Police judiciaire (SRPJ) et d’une Brigade régionale de protection de l’enfance (BRPE). La cérémonie a été présidée par le ministre de la Sécurité, le camarade commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana.

Implantées au secteur 5 de la commune de Dori, sur la route nationale n°24, ces deux nouvelles unités spécialisées visent à adapter la réponse sécuritaire à l’évolution des menaces dans une région confrontée à la montée de la criminalité organisée et aux conséquences de l’insécurité.

Après la coupure du ruban, les autorités administratives, judiciaires, coutumières, religieuses, militaires et sécuritaires ont visité les nouveaux locaux avant de procéder à une plantation symbolique d’arbres.

Prenant la parole au nom des populations, Fatimata Dicko, deuxième vice-présidente de la délégation spéciale de la commune de Dori, a salué une initiative qui, selon elle, traduit la volonté des autorités de renforcer la protection des citoyens.

« Cette inauguration nous rappelle qu’aucune nation ne peut être libre sans justice, sans sécurité et sans une protection efficace de ses citoyens, en particulier de ses enfants », a-t-elle déclaré, exprimant la gratitude des populations envers le gouvernement.

Le directeur régional de la Police nationale du Liptako, le commissaire de police Namagna Traoré, a souligné que ces nouvelles infrastructures permettront d’améliorer les capacités opérationnelles des forces de police dans la région.

« Ces nouveaux bâtiments viendront augmenter considérablement la capacité d’accueil de nos services, tout en améliorant l’offre de sécurité au profit des populations », a-t-il indiqué, tout en saluant la contribution des différents partenaires et des forces vives de la région.

Pour le ministre de la Sécurité, la création du Service régional de Police judiciaire répond à la transformation des défis sécuritaires auxquels fait face le Liptako.

« Ce que nous appelons terrorisme est en train de se muer en grand banditisme, en criminalité », a affirmé Mahamadou Sana, évoquant des réseaux impliqués dans le trafic d’armes, la traite des personnes, la contrebande, la cybercriminalité et le blanchiment de capitaux.

Selon lui, cette nouvelle unité permettra de renforcer les investigations judiciaires et de mieux lutter contre les réseaux criminels qui soutiennent les groupes armés.

« Ce service va apporter une forte contribution à la lutte contre la criminalité, mais également, de façon générale, à la lutte contre le terrorisme », a-t-il déclaré, avant d’adresser un message de fermeté : « Au Liptako, nul ne doit espérer échapper à la loi. L’impunité n’y trouvera désormais aucun refuge».

Le ministre a également insisté sur la nécessité de mieux protéger les enfants, particulièrement exposés dans le contexte sécuritaire actuel. Il a rappelé qu’ils figurent parmi les premières victimes des conflits, notamment à travers leur exploitation sur les sites d’orpaillage, leur utilisation dans les théâtres d’opérations ainsi que les violences physiques et sexuelles qu’ils subissent.

La Brigade régionale de protection de l’enfance aura ainsi pour mission de prévenir ces violations et de renforcer la prise en charge des enfants victimes, en collaboration avec les services sociaux, la justice, les organisations de la société civile et les familles.

Le commissaire divisionnaire de police Mahamadou Sana a, par ailleurs, appelé à une coopération renforcée entre les Forces de défense et de sécurité et les populations.

« On ne peut pas parler de renforcement de la sécurité sans une bonne collaboration avec les FDS », a-t-il déclaré, rappelant que « la coproduction de la sécurité constitue un élément central de la stratégie nationale de sécurisation ».

Avec la mise en service du SRPJ et de la BRPE, la Police nationale renforce son dispositif dans le Liptako afin de mieux répondre aux nouveaux défis liés à la criminalité organisée, au terrorisme et à la protection des personnes vulnérables, notamment les enfants.

Sources Images : Ministère de la sécurité