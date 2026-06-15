Coupe du monde : La FIFA maintient la rémunération de l’arbitre somalien Omar Artan malgré son exclusion

Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, retenu par la Fifa pour participer la Coupe du monde 2026, n’aurait pas été autorisé à entrer aux États-Unis.

L’arbitre somalien Omar Artan, empêché d’entrer sur le territoire américain avant le début de la Coupe du monde, percevra l’intégralité de la rémunération qui lui était destinée pour la compétition, selon plusieurs sources médiatiques.

À 34 ans, le natif de Mogadiscio s’apprêtait à vivre une étape majeure de sa carrière en participant pour la première fois à une phase finale de Coupe du monde. Toutefois, son séjour a tourné court lorsqu’il s’est vu refuser l’entrée aux États-Unis à son arrivée, avant d’être renvoyé vers son pays de provenance.

Malgré cette situation, la FIFA a décidé de maintenir l’ensemble des indemnités prévues pour l’officiel somalien, comme s’il avait effectivement pris part au tournoi.

Selon des informations rapportées par ESPN, Omar Artan devrait ainsi bénéficier de la totalité des montants prévus pour les arbitres sélectionnés à la Coupe du monde. Les sommes définitives ne seront toutefois connues qu’à l’issue de la compétition.

Lire également 👉Football : Privé du Mondial, Omar Artan arbitrera la Supercoupe d’Europe

D’après le quotidien britannique The Times, chaque arbitre retenu pour le tournoi bénéficie d’une prime de participation estimée à environ 86 000 euros. À cela s’ajoutent des indemnités versées pour chaque rencontre dirigée, allant de 2 500 à 4 500 euros lors de la phase de groupes, et pouvant atteindre près de 9 000 euros durant les matchs à élimination directe.

Cette décision de la FIFA permet ainsi à l’arbitre somalien de ne pas être pénalisé financièrement malgré son absence involontaire de la compétition.

 
     
Agent - B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Agent - B24

Agent - B24

Articles similaires

Coupe du monde 2026 : Le Maroc établit un record inédit face au Brésil

il y a 5 secondes

Faso Mêbo : Plus de 268 millions de FCFA mobilisés au 12 juin 2026

il y a 2 heures

Crise au moyen orient : Un accord signé entre les États-Unis et l’Iran

il y a 5 heures

​Mondial 2026 : La Côte d’Ivoire trace la route du succès pour l’Afrique contre l’Équateur (1-0)

il y a 6 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page