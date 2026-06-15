Coupe du monde 2026 : Le Maroc établit un record inédit face au Brésil

Le Maroc a marqué l’histoire dès son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Opposés au Brésil dans le groupe C, les Lions de l’Atlas ont décroché un précieux match nul (1-1) tout en établissant un record inédit dans l’histoire de la compétition.

Selon les informations rapportées par Foot Africa, la sélection marocaine est devenue la première équipe de l’histoire de la Coupe du monde à aligner simultanément sur le terrain onze joueurs nés à l’étranger.

Ce record a été enregistré en seconde période à la suite de plusieurs changements opérés par le sélectionneur marocain. L’ensemble des joueurs présents sur la pelouse à cet instant étaient nés hors du territoire marocain.

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Parmi eux figuraient notamment quatre Franco-Marocains : Issa Diop, Neil El Aynaoui, Ayyoub Bouaddi et Samir El Mourabet.

Au-delà de cette statistique historique, le Maroc a réalisé une performance solide face à l’une des grandes favorites du tournoi. Le résultat permet aux Lions de l’Atlas et à la Seleção de prendre un point chacun dans la course à la qualification pour le prochain tour.

Ce nouveau record illustre également l’importance de la diaspora dans le développement du football marocain, devenu ces dernières années l’une des principales puissances du football africain.

En rappel, il s’agit de :

Yassine Bounou né au Canada

Noussair Mazraoui né aux Pays-Bas

Issa Diop né en France

Chadi Riad né en Espagne

Achraf Hakimi né en Espagne

Neil El Aynaoui né en France

Ayyoub Bouaddi né en France

Chemsdine Talbi né en Belgique

Bilal El Khannouss né en Belgique

Samir El Mourabet né en France

Ismael Saibari né en Espagne