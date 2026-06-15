Burkina Faso : La Journée mondiale du réfugié 2026 sera célébrée à Ouahigouya

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du réfugié (JMR) au Burkina Faso, édition 2026, le ministère en charge des Affaires étrangères, à travers le Secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés (SP-CONAREF), a organisé une conférence de presse, ce lundi 15 juin 2026, à Ouagadougou. Il s’est principalement agi de faire savoir les grandes articulations de cette célébration.

Selon le Camarade Vlé Fulbert Traoré, le Secrétaire permanent (SP) de la Commission nationale pour les réfugiés (SP-CONAREF), le Burkina Faso accueille aujourd’hui près de 45 000 réfugiés et demandeurs d’asile.

Ce chiffre, dit-il, est le reflet d’une tradition profondément ancrée dans notre histoire à savoir celle d’un peuple solidaire, généreux et attaché aux valeurs de fraternité africaine.

« Cette tradition trouve toute sa place dans les idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) », a-t-il aussi fait remarquer. C’est dans un tel esprit que le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays à travers le monde, célèbre la Journée mondiale du réfugié (JMR) 2026 sous le thème mondial : « Jusqu’à ce que chacun soit à l’abri ».

Un thème fort et interpellateur, des dires du SP-CONAREF. Cette année commémorative, a en outre souligné le Camarade Traoré, marque aussi le 75e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés.

Au niveau national

Au niveau national, le thème retenu s’intitule : « Accueil et cohésion sociale : comment renforcer les liens entre réfugiés et populations hôtes pour une meilleure intégration socioéconomique au Burkina Faso ? ».

Ce choix, a fait savoir le SP-CONAREF, n’est pas anodin. Car la protection des réfugiés n’est pas seulement une réponse humanitaire ; elle constitue également un investissement dans la paix, la stabilité et le développement.

La ville de Ouahigouya, dans la région du Yaadga, accueillera les activités officielles de commémoration, a par ailleurs annoncé le SP. Ce choix, a-t-il avancé, est hautement symbolique. La région du Yaadga, a-t-il poursuivi, accueille aujourd’hui environs 3 500 réfugiés et demandeurs d’asile qui vivent aux côtés des communautés hôtes dans un climat de coexistence harmonieuse.

« A travers ce choix, nous voulons rendre hommage aux autorités administratives, aux leaders communautaires, aux forces vives et aux populations de cette région qui démontrent chaque jour que le vivre-ensemble est possible », a-t-il justifié.

Plusieurs activités au programme

Activités citoyennes à Faso Mêbo, un dialogue sur les opportunités d’insertion socioéconomique des réfugiés, des activités sportives favorisant le rapprochement entre réfugiés et populations hôte, des visites de terrain et la cérémonie officielle de commémoration. Telles sont, foi du SP-CONAREF, les activités au programme.

Le SP a tenu à préciser que l’innovation majeure de la célébration est l’implication du secteur privé dans l’organisation desdites activités ; ce, afin de discuter des possibilités, des opportunités en terme d’insertion socioéconomique pour les réfugiés.

Au-delà de ces activités, l’ambition du CONAREF est claire. « Sensibiliser davantage les populations, lutter contre les préjugés, renforcer la cohésion sociale, valoriser les bonnes pratiques d’intégration et mobiliser tous les acteurs autour de solutions durables », a cité le SP-CONAREF. La Journée mondiale du réfugié est célébrée le 20 juin de chaque année.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24