Communiqué | Orange Énergies recrute des apporteurs d’affaires : les candidatures ouvertes jusqu’au 20 juin 2026

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Orange Énergies lance un recrutement d’apporteurs d’affaires pour promouvoir ses solutions énergétiques auprès des populations.

Missions principales

Les personnes recrutées auront pour rôle de :

  • Parler des solutions Orange Énergies autour d’elles ;
  • Identifier les clients potentiels ;
  • Expliquer le fonctionnement des kits ;
  • Accompagner les clients jusqu’à l’installation et l’activation ;
  • Sensibiliser au respect des paiements réguliers ;
  • Travailler directement sur le terrain au contact des clients.

Profil recherché

Les candidats doivent :

  • Être majeurs ;
  • Disposer d’une pièce d’identité valide (CNIB ou passeport) ;
  • Posséder un téléphone actif et un compte Orange Money ;
  • Bien connaître leur zone d’intervention (quartier, village ou secteur) ;
  • Respecter les règles d’Orange ;
  • Avoir des connaissances en électricité renouvelable (un atout) ;
  • Aucun diplôme spécifique n’est exigé.

📅 Date limite des candidatures : 20 juin 2026

🔗 Les candidatures se font en ligne via le QR code ou sur le site indiqué sur l’affiche.

 
     
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