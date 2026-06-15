Communiqué | Orange Énergies recrute des apporteurs d’affaires : les candidatures ouvertes jusqu’au 20 juin 2026

Orange Énergies lance un recrutement d’apporteurs d’affaires pour promouvoir ses solutions énergétiques auprès des populations.

Missions principales

Les personnes recrutées auront pour rôle de :

Parler des solutions Orange Énergies autour d’elles ;

Identifier les clients potentiels ;

Expliquer le fonctionnement des kits ;

Accompagner les clients jusqu’à l’installation et l’activation ;

Sensibiliser au respect des paiements réguliers ;

Travailler directement sur le terrain au contact des clients.

Profil recherché

Les candidats doivent :

Être majeurs ;

Disposer d’une pièce d’identité valide (CNIB ou passeport) ;

Posséder un téléphone actif et un compte Orange Money ;

Bien connaître leur zone d’intervention (quartier, village ou secteur) ;

Respecter les règles d’Orange ;

Avoir des connaissances en électricité renouvelable (un atout) ;

Aucun diplôme spécifique n’est exigé.

📅 Date limite des candidatures : 20 juin 2026

🔗 Les candidatures se font en ligne via le QR code ou sur le site indiqué sur l’affiche.