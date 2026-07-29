Communiqué | Appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste de fournisseurs et prestataires

Coris Bank International (CBI-SA), Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital de 32 000 000 000 F CFA dont le siège est sis à Ouagadougou, 680, Avenue Léo Frobenius, 01 BP 6585 Ouagadougou 01, lance un appel à manifestation d’intérêt en vue de la constitution d’une base de données des fournisseurs et prestataires potentiels à consulter pour les appels d’offres et les demandes de cotations.

Toute entreprise désirant être prise en compte dans les appels d’offres de CBI-SA est invitée à fournir un dossier de candidature composé des éléments ci-après :

– une lettre de manifestation d’intérêt adressée au Directeur Général de CBI-SA indiquant le(s) domaine(s) de la prestation pour lesquels le candidat souscrit ;

– une présentation de l’entreprise indiquant ses domaines de compétence, ses références techniques (liste de clients avec attestations de bonne fin d’exécution), ses principaux dirigeants ainsi que la liste de son personnel, son adresse complète ;

– le catalogue des produits et services ;

– une copie de l’extrait du registre de commerce (RCCM) et une copie de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) ;

– une Attestation de Situation Fiscale ;

– une Attestation démontrant que la société est en règle vis-à-vis de la CNSS pour les entreprises installées au Burkina Faso ;

– une copie de l’agrément technique ou l’autorisation d’exercer dans le domaine s’il y a lieu ;

– un contact téléphonique permanent, une adresse e-mail ou un contact WhatsApp.

Les dossiers complets, présentés sous pli fermé avec indication des codes des domaines d’activités concernés, accompagnés d’une version numérique sur clé USB, devront être déposés au siège de Coris Bank International-SA au plus tard le 10/08/2026, auprès de la Division des Moyens Généraux, avec au verso la mention : ‘‘Manifestation d’intérêt pour inscription sur la liste de fournisseurs de CBI-SA’’

Les prestataires et fournisseurs travaillant déjà avec CBI-SA sont également tenus de remplir cette formalité et devront fournir leurs dossiers de candidature.

Ci-dessous la liste (non exhaustive) des différents domaines concernés :

– DA 01. Génie civil, maçonnerie et peinture ;

– DA 02. Génie informatique et électronique ;

– DA 03. Mobiliers de bureau, menuiserie bois et aluminium ;

– DA 04. Fournitures de bureau et articles divers ;

– DA 05. Matériels et consommables informatiques ;

– DA 06. Entretien et nettoyage ;

– DA 07. Gardiennage ;

– DA 08. Garage automobile ;

– DA 09. Maintenance climatiseur ;

– DA 010. Groupe électrogène ;

– DA 011. Matériels et Prestations électriques ;

– DA 012. Matériels et Prestations en plomberie/sanitaire ;

– DA 013. Location de véhicules ;

– DA 014. Prestations intellectuelles / Agence conseil / Marketing et Communication ;

– DA 015. Agence d’intérim / Services de coursier ;

– DA 016. Restauration / Services traiteurs / Hôtellerie.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Division des Moyens Généraux.

Cet avis à manifestation d’intérêt ne constitue pas une consultation, CBI-SA se réserve le droit de modifier ou d’annuler les exigences de l’avis à tout moment pendant le processus.

L’intérêt manifesté par un prestataire n’implique aucune obligation de la part de CBI-SA d’inclure le prestataire dans la liste restreinte.

CBI SA se réserve le droit de ne donner suite à tout ou partie de cette manifestation d’intérêt.