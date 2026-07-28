Immersion patriotique 2026 : Le Liptako et le Soum lancent la deuxième édition avec 475 appelés déjà installés

La deuxième édition de l’Immersion patriotique obligatoire (IPO) a été officiellement lancée ce mardi 28 juillet 2026 au Lycée provincial de Dori. La cérémonie a été présidée par le gouverneur des régions du Liptako et du Soum, Abdoul Karim Zongo. Sur les 555 appelés attendus, 475 avaient déjà rejoint les centres de formation de Dori, Djibo et Gorom-Gorom.

En donnant le coup d’envoi de cette deuxième édition, le gouverneur Abdoul Karim Zongo a rappelé que l’Immersion patriotique obligatoire vise à former une jeunesse davantage attachée aux valeurs de patriotisme, de civisme, de discipline et d’engagement citoyen.

« Au soir de cette immersion, nous aurons d’autres types de Burkinabè. Des Burkinabè patriotiques, humbles, disciplinés, engagés pour leur nation et prêts à la défendre partout où besoin sera », a-t-il déclaré.

Il a également invité les encadreurs à tout mettre en œuvre afin que les appelés incarnent les valeurs promues par les autorités nationales.

S’adressant aux nouveaux bacheliers, dont 178 filles et 186 garçons, le gouverneur a présenté l’IPO comme un cadre de renforcement de l’esprit patriotique, de la discipline et de la cohésion nationale, conformément aux orientations actuelles de l’État en matière d’engagement citoyen.

Le directeur régional en charge de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle et technique des régions du Liptako et du Soum, Salifou Porgo, a indiqué que les appelés avaient commencé à rejoindre les centres dès la veille de la cérémonie.

Selon lui, les deux régions devaient accueillir 555 appelés, dont 263 filles. Au jour du lancement officiel, 475 jeunes, parmi lesquels 219 filles, avaient effectivement intégré les centres de Dori, Djibo et Gorom-Gorom.

Les absences enregistrées sont principalement liées à des dispenses ou à des ajournements accordés pour des raisons particulières, notamment des cas de maladie, de grossesse, d’allaitement ou encore des situations de candidats déjà admis à un emploi.

La cérémonie a été marquée par une démonstration d’ordre serré réalisée par les anciens appelés de la promotion 2025. Les nouveaux participants ont ensuite pris part à une opération symbolique de plantation d’arbres, traduisant l’engagement citoyen et environnemental promu dans le cadre de cette formation.

Les participants ont également suivi la diffusion du message du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, adressé aux appelés de cette deuxième promotion.

Ancien participant à la première édition de l’Immersion patriotique obligatoire, Souleymane Amadou Cissé est venu partager son expérience avec les nouveaux appelés. Il a expliqué que cette formation lui avait permis de renforcer son sens du patriotisme, du civisme, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

« Ce n’est pas facile, mais c’est seulement un mois. Nous avons tenu et vous pourrez aussi tenir », a-t-il lancé, encourageant les nouveaux appelés à faire preuve de persévérance et à tirer pleinement profit des enseignements qui leur seront dispensés.

Pour les autorités régionales, cette deuxième édition de l’Immersion patriotique obligatoire constitue un levier important pour renforcer l’engagement citoyen de la jeunesse burkinabè. Durant un mois, les appelés suivront des formations destinées à développer le patriotisme, le sens du devoir civique, la discipline et la cohésion nationale.