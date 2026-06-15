Lena Ouéd dédicace son premier album « La Louange » à travers un concert d’action de grâce

La chantre Wendkouni Léa Nikiéma, épouse Ouédraogo, connue sous le nom de scène Lena Ouéd, a procédé à la dédicace de son tout premier album intitulé La Louange, à l’occasion d’un concert d’action de grâce organisé le dimanche 14 juin 2026.

Selon l’artiste, le choix du titre de l’album s’explique par les nombreuses grâces dont elle a bénéficié depuis son enfance. Elle a ainsi voulu rendre toute la gloire à Dieu à travers cette œuvre musicale.

« Dieu m’a fait grâce, Il m’a gardé. Il y a eu beaucoup de situations dans ma vie, des accidents, des situations vraiment très difficiles mais à chaque fois, je remettais mon espoir en Dieu. Et à chaque fois quand une situation se présente quand je commence à louer le Seigneur, Il fraye un chemin devant moi. C’est pour cela, j’ai décidé d’intituler cet album “La Louange” », a-t-elle expliqué.

L’album comprend huit titres chantés en français et en Mooré. Pour Lena Ouéd, sa présence sur terre est intimement liée à la louange de son Créateur. « Je n’ai pas une autre mission sur cette terre que louer mon Sauveur. Celui-là qui m’a donné la vie et qui m’a créé », a-t-elle ajouté.

La marraine artistique de cette dédicace, Pitroipa Ouédraogo, a salué les qualités spirituelles de la chantre. Selon elle, Lena Ouéd est une personne profondément attachée à Dieu et qui a souhaité partager, à travers cet album, ce que le Seigneur a mis en elle. « Personnellement quand j’ai écouté l’album, ça m’a vraiment touché et fait du bien. Donc je n’ai pas hésité à associer mon image à cette dédicace », a-t-elle déclaré.

Elle s’est également dite convaincue que cette œuvre apportera beaucoup à celles et ceux qui auront l’occasion de l’écouter. « J’apprécie les chants que l’artiste Lena Ouéd a reçu de la part du Seigneur. Je suis convaincu que cela va beaucoup édifier le peuple de Dieu en ces temps où notre pays traverse de moments difficile », a-t-elle soutenu.

Le chantre-pasteur Atti Wendlasida a, pour sa part, affirmé que cet opus est une œuvre de belle facture qui fera du bien au peuple de Dieu. Il a par ailleurs promis d’accompagner l’artiste dans la promotion de son album afin qu’il puisse toucher un public plus large.