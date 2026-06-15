Les ministres chargés du Commerce de l’AES affinent leur stratégie autour des orientations du Capitaine Ibrahim TRAORÉ

Le Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience ce lundi 15 juin 2026 en fin de matinée, les ministres chargés de l’Industrie et du Commerce des pays de la Confédération, conduits par le Camarade Ministre Serge Gnaniodem PODA.

Réunis à Ouagadougou pour leur quatrième session de travail, les ministres sont venus faire le point de l’opérationnalisation du Traité instituant l’AES et de la mise en cohérence des visions stratégiques définies par les Chefs d’État.

Au Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, la délégation a présenté le bilan des actions menées depuis l’entrée en vigueur du Traité instituant l’AES, ainsi que l’état d’avancement des orientations stratégiques définies par les trois Chefs d’État, selon le Ministre chargé du Commerce du Mali, Moussa Alassane DIALLO.

Pour le porte-parole de la délégation, leur mission centrale est de bâtir un socle industriel solide, améliorer le climat des affaires et renforcer la compétitivité du secteur privé. « Produire, transformer, consommer pour répondre aux besoins fondamentaux de nos populations », insiste le ministre malien.

Les échanges ont également porté sur la lutte contre la fraude, la facilitation des échanges, l’attractivité des investissements, la transformation des productions agricoles. Le Camarade Président du Faso, Président de la Confédération AES, a salué les avancées tout en donnant des orientations.

Selon le ministre malien, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a appelé à des réponses structurelles, rapides et pragmatiques pour renforcer les petites et moyennes industries, stimuler l’investissement interne et garantir l’autosuffisance alimentaire.

En quittant le Palais présidentiel, les ministres ont réaffirmé leur engagement à faire du développement de l’industrie une exigence.

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso