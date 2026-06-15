Kylian Mbappé : « Je peux plus vivre qu’en France », les confidences de la star du Real Madrid sur sa célébrité

À quelques jours de la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a livré un témoignage rare sur les conséquences de sa notoriété mondiale et son adaptation à sa nouvelle vie en Espagne depuis son arrivée au Real Madrid, rapporte Le Parisien.

L’attaquant français évoque notamment la difficulté de gérer une célébrité qu’il juge désormais « hors norme », tout en saluant le cadre de vie plus apaisé qu’il a trouvé à Madrid. Habitué depuis son plus jeune âge à la lumière médiatique, Kylian Mbappé reconnaît toutefois que son statut actuel dépasse largement celui d’une simple star du football.

Selon lui, sa popularité a atteint un niveau qu’aucune préparation ne peut véritablement anticiper. « J’étais préparé à être célèbre, mais aujourd’hui, c’est au-delà de la célébrité classique. Ce niveau d’exposition n’est pas préparé pour n’importe qui », a-t-il confié.

Le capitaine de l’équipe de France explique avoir dû apprendre à vivre avec cette réalité et à s’adapter aux contraintes qu’elle impose au quotidien.

Depuis son installation dans la capitale espagnole, Mbappé affirme avoir retrouvé une certaine forme de liberté. Le joueur apprécie particulièrement la manière dont les habitants de Madrid respectent davantage son espace personnel, lui permettant de mener une vie plus proche de la normale.

Sortir occasionnellement sans dispositif de sécurité important ou pratiquer certaines activités du quotidien sont devenus pour lui des privilèges qu’il ne pouvait plus s’offrir lorsqu’il évoluait à Paris. « Je peux plus vivre qu’en France », Kylian Mbappé. « C’est un luxe pour n’importe quel être humain », estime-t-il.

L’international français explique qu’en France, son niveau de notoriété était devenu tel qu’il ne pouvait même plus accomplir certaines tâches ordinaires sans attirer une attention considérable.

Pour autant, Kylian Mbappé ne dit pas rechercher l’anonymat complet. Il reconnaît que la reconnaissance du public fait partie intégrante de sa carrière et de son parcours. Son souhait est davantage de trouver un équilibre entre sa vie de sportif de haut niveau et son intimité personnelle.

L’attaquant du Real Madrid aspire ainsi à être reconnu pour ses performances sportives sans avoir le sentiment d’être observé en permanence.

À travers ces confidences, la star française met en lumière les défis humains qui accompagnent une carrière au sommet du football mondial, où la réussite sportive s’accompagne souvent d’une exposition médiatique permanente.