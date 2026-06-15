​Mondial 2026 : Les Requins Bleus font match nul face à l’Espagne (0-0)

Présentée comme l’une des équipes favorites de la Coupe du monde 2026, l’Espagne a été tenue en échec (0-0) par le Cap-Vert, ce lundi 15 juin 2026. Cette performance historique vient confirmer une autre « règle » du football qui dit qu’aucune équipe n’est victorieuse avant le coup de sifflet final.

​67e équipe au classement FIFA, le Cap-Vert dispute sa première participation à un Mondial. Face à la Roja, les Requins Bleus ont beaucoup subi, acceptant de plier tout en restant solides derrière. Débutant la rencontre sans Lamine Yamal ni Nico Williams, les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge à la pause.

​Au retour des vestiaires, la physionomie du match est restée la même. Après plus d’une heure de jeu, l’entrée des deux prodiges espagnols n’a rien changé à l’issue de la rencontre. Le score est donc resté bloqué à 0-0, scellant un exploit retentissant pour les Capverdiens.

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​Jamais l’Espagne et le Cap-Vert ne se l’étaient affrontés dans leur histoire. C’est donc un résultat aux allures de victoire historique pour cette équipe des Requins Bleus.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24