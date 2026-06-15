Communiqué | Résultats du tirage du Faso Loto NEKRE du Lundi 15 Juin 2026.

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🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « NÉKRÉ »
📅 Résultats du Tirage – Lundi 15 Juin 2026
🎟️ Tirage N° 2026/071
Les numéros gagnants sont : 86 – 38 – 43 – 24 – 17 🎉
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🍀 Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
 
     
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