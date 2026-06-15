Coupe du monde 2026 | ­­France- Sénégal : « Quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique » (Ousmane Sonko)

À la veille du match entre la France et le Sénégal à la Coupe du monde 2026, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, a livré une lecture à la fois sportive et politique de cette rencontre très attendue.

Interrogé lors d’un entretien, il a affiché son soutien aux Lions de la Teranga tout en soulignant la portée symbolique du match. « Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Dans tous les cas, ce n’est qu’un match de football », a-t-il déclaré.

Au-delà de l’enjeu sportif, Ousmane Sonko estime que cette affiche met en lumière les liens étroits entre l’Afrique et l’Europe, notamment à travers la composition de l’équipe de France.

« Quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique. Rien qu’à voir la configuration de l’équipe nationale française, cela nous ramène à comprendre où se trouve réellement le besoin », a-t-il affirmé.

Le président de l’Assemblée nationale a également lancé un appel aux Africains à prendre conscience de leur potentiel et de leurs atouts.

Selon lui, le continent dispose de ressources naturelles abondantes, d’un important capital humain et d’une population majoritairement jeune, autant de facteurs qui devraient permettre à l’Afrique d’occuper une place plus importante dans les équilibres mondiaux.

« Si nous connaissons notre valeur et que nous l’assumons, nous comprendrons que l’échelle des besoins n’est pas forcément là où l’on pense », a-t-il soutenu.

Pour Ousmane Sonko, cette réflexion renvoie également aux débats sur l’immigration et aux relations entre l’Afrique et les pays occidentaux, qu’il juge nécessaires de repenser à la lumière des réalités démographiques, économiques et humaines du continent.