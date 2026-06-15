Coupe du monde 2026 | France- Sénégal : « Quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique » (Ousmane Sonko)
À la veille du match entre la France et le Sénégal à la Coupe du monde 2026, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, a livré une lecture à la fois sportive et politique de cette rencontre très attendue.
Interrogé lors d’un entretien, il a affiché son soutien aux Lions de la Teranga tout en soulignant la portée symbolique du match. « Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Dans tous les cas, ce n’est qu’un match de football », a-t-il déclaré.
Au-delà de l’enjeu sportif, Ousmane Sonko estime que cette affiche met en lumière les liens étroits entre l’Afrique et l’Europe, notamment à travers la composition de l’équipe de France.
« Quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique. Rien qu’à voir la configuration de l’équipe nationale française, cela nous ramène à comprendre où se trouve réellement le besoin », a-t-il affirmé.
Le président de l’Assemblée nationale a également lancé un appel aux Africains à prendre conscience de leur potentiel et de leurs atouts.
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Selon lui, le continent dispose de ressources naturelles abondantes, d’un important capital humain et d’une population majoritairement jeune, autant de facteurs qui devraient permettre à l’Afrique d’occuper une place plus importante dans les équilibres mondiaux.
« Si nous connaissons notre valeur et que nous l’assumons, nous comprendrons que l’échelle des besoins n’est pas forcément là où l’on pense », a-t-il soutenu.
Pour Ousmane Sonko, cette réflexion renvoie également aux débats sur l’immigration et aux relations entre l’Afrique et les pays occidentaux, qu’il juge nécessaires de repenser à la lumière des réalités démographiques, économiques et humaines du continent.