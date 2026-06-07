Sénégal : Ousmane Sonko réélu président du Pastef à l’unanimité

Kouamé L.-PH. Arnaud Envoyer un courriel il y a 2 heures
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Le président du Pastef et ex-Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, le 2 juin 2026, à Dakar. © SEYLLOU / AFP

Au Sénégal, le congrès du Pastef s’est tenu le samedi 06 juin soir en banlieue de Dakar. Sans surprise, Ousmane Sonko a été réélu président du parti à l’unanimité. Il a désormais la présidentielle 2029 en ligne de mire.

Ousmane Sonko a été réélu à l’unanimité des 589 votants pour un mandat de six ans à la tête du Pastef par les délégués du parti.

A propos des ministres restés dans le nouveau gouvernement malgré l’appel au boycott d’Ousmane Sonko, aucune décision officielle n’a été prise à leur encontre.

Ousmane Sonko sera investi ce dimanche après-midi lors d’un meeting populaire à l’Arena de Diamniadio.

 
     
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