Sénégal : Ousmane Sonko réélu président du Pastef à l’unanimité

Au Sénégal, le congrès du Pastef s’est tenu le samedi 06 juin soir en banlieue de Dakar. Sans surprise, Ousmane Sonko a été réélu président du parti à l’unanimité. Il a désormais la présidentielle 2029 en ligne de mire.

Ousmane Sonko a été réélu à l’unanimité des 589 votants pour un mandat de six ans à la tête du Pastef par les délégués du parti.

A propos des ministres restés dans le nouveau gouvernement malgré l’appel au boycott d’Ousmane Sonko, aucune décision officielle n’a été prise à leur encontre.

Ousmane Sonko sera investi ce dimanche après-midi lors d’un meeting populaire à l’Arena de Diamniadio.