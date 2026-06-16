CAGEI | Appel à candidatures : Recrutement 6ième promotion pour la formation certifiante en Analyse de données (Data Analyst)

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de l’ouverture d’une session de formation certifiante en Analyse de données (Data analyst)

✳️Objectif

Renforcer les capacités des acteurs du domaine en leur fournissant les outils modernes et pratiques nécessaires au traitement, à l’analyse et à l’exploitation des données de plus en plus complexes permettant de tirer une véritable valeur ajoutée afin d’améliorer la prise de décision sur la base d’information chiffrée fiable

✳️Pubic cible

Chargés d’études, Statisticiens,

Enseignants-Chercheurs, Consultants, Doctorants, Étudiants

Etc

✳️Contenu de la formation

Le certificat est organisé autour de 6 modules de volume horaire total de 150 h. Il dure 2 mois en cours de soir du lundi au vendredi de 18h à 21h30 à Ouagadougou (à la ZAD)

Module 1 : Méthodologie de collecte de données – 15 h

Module 2 : Statistiques descriptives et inférentielles – 20 h

Module 3 : Analyse de données multidimensionnelles (série temporelles, traitement de données manquantes…) – 25 h

Module 4 : Analyse de données de panel – 25 h

Module 5 : Modélisation & régression – 30h

Module 6 : Machine learning -20 h

Logiciel : KOBO Collecte, ODK, Excel, Stata, Xlstat, R, Python, SPSS, Etc

✳️Équipe de formateur

Les enseignements sont assurés par une équipe internationale composée de :

D’enseignants- chercheurs

D’Experts économètres et statisticiens

De Consultant-Formateur sénior

✳️Conditions d’accès et de validation

L’accès aux certificats est ouvert aux candidats titulaires d’au moins le BAC ou justifiant d’une solide expérience professionnelle. Une moyenne générale minimale de 12/20 doit être obtenue pour la délivrance d’un certificat.

✳️Calendrier de la formation

Début des cours : 20 juillet 2026

Dépôt des dossiers : 20 juillet 2026

Durée de la formation : Deux mois

Régime de formation : En ligne/ en présentiel

✳️ Coût de la formation

Le coût de la formation est fixé à :

450 000 F CFA pour les candidatures individuelles

500 000 F CFA pour les candidatures institutionnelles

✳️Inscription

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien

https://forms.gle/Uvqcgm35i7tFwAax9

✳️Nous contacter

Info ligne: + 226 25 45 37 57

WhatsApp: +226 78398855

Email: [email protected]

Pour consulter nos offres : www.lecagei.com