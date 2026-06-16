APEC : Sana Sidi Mahamadi et Sawadogo Ousseni élus délégués de la région des Koulsé

La dynamique de structuration de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA/APEC) se poursuit sur l’ensemble du territoire. Dans la région des Koulsé, les souscripteurs se sont mobilisés le dimanche 14 juin 2026 à Kaya pour une assemblée régionale de section destinée à désigner leurs représentants au sein de la gouvernance nationale.

La rencontre a permis aux membres de la coopérative de participer au choix de leurs délégués. Le scrutin, qui a enregistré une participation de 279 souscripteurs, a livré les résultats suivants.

Sana Sidi Mahamadi a été élu délégué régional titulaire avec 135 voix, suivi de Sawadogo Ousseni qui occupe le poste de délégué régional suppléant avec 106 voix, tandis que Sawadogo Karim a recueilli 38 voix.

Par cette élection, Sana Sidi Mahamadi et Sawadogo Ousseni deviennent les interlocuteurs entre la base et la direction nationale de l’APEC pour la région du Koulsé. Leur mandat s’inscrit dans la vision de l’entrepreneuriat communautaire visant à fédérer les ressources locales pour le développement économique.

Les nouveaux délégués ont pour mission d’assurer la remontée des préoccupations des souscripteurs et de garantir le suivi des projets industriels de la coopérative dans leur zone de compétence.

Ce processus de désignation se généralise dans les autres régions afin de préparer l’Assemblée Générale nationale qui procédera à l’installation du Conseil d’Administration de la SCOOP-CA.

Akim KY

Burkina 24