APEC : Paul Ouédraogo et Nassirata Bouda élus représentants du Nazinon

Le processus de mise en place des instances de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA/APEC) franchit une étape importante. Le vendredi 12 juin 2026, à Manga, la région du Nazinon a tenu son assemblée générale pour désigner ses représentants. À l’issue du vote, Paul Ouédraogo a été élu délégué titulaire, avec Nassirata Bouda comme suppléante. Ils représenteront désormais les souscripteurs de la région au sein de l’Actionnariat Populaire pour l’Entrepreneuriat Communautaire (APEC).

Cette élection s’est déroulée le jour même du troisième anniversaire du lancement officiel de l’APEC. Après les phases organisées dans le Goulmou et le Nakambé, l’initiative poursuit sa structuration territoriale. Ce processus de désignation se déploiera dans les autres régions du pays au cours des prochains jours.

Ouvrant les travaux, Massadalo Yvette NAKOULMA/SANOU, Gouverneur de la région du Nazinon, a salué la tenue de cette rencontre. Elle a invité les populations à faire de l’APEC leur instrument privilégié pour le développement local, tout en rappelant que cette assemblée constitue un devoir de redevabilité nécessaire pour renforcer la mobilisation communautaire autour de cette initiative présidentielle.

Karim Ouattara, directeur général de l’APEC, a expliqué lors de cette rencontre l’importance de cette gouvernance inclusive. « Nous sommes à Manga pour permettre aux souscripteurs de désigner leurs représentants. Pour que l’APEC s’inscrive dans la durée, il faut l’accompagner d’instances qui impliquent les populations à la base », a-t-il expliqué.

Il a rappelé que ces élus ont une mission d’intérêt général. « Le délégué n’est pas régionaliste, il est le représentant d’une région. Les projets qu’il propose doivent s’inscrire dans le bénéfice de toute la population burkinabè », a-t-il ajouté.

Le rôle des délégués est structuré autour de trois axes : être une courroie de transmission, collecter les préoccupations des souscripteurs et proposer des projets. « Ils sont chargés de faire remonter les observations et de répondre aux attentes des membres », a précisé le directeur général.

Paul Ouédraogo, nouvellement élu, a accueilli ce mandat avec sérieux. « C’est un sentiment de responsabilité que je sens peser sur moi. Je mesure l’étendue de la tâche.

Mes actions seront orientées sur la participation active, la mobilisation sociale et, surtout, le devoir de redevabilité. Il est crucial de revenir vers les souscripteurs pour leur donner les informations justes et les rassurer sur la gestion de notre coopérative », a-t-il déclaré.

Une fois que les délégués auront été désignés dans toutes les régions, ils seront convoqués à Ouagadougou. Cette assemblée générale nationale marquera la fin de cette phase de structuration, avec la mise en place officielle du Conseil d’Administration et du Conseil de Surveillance. Ces organes auront pour mission de réguler les activités et de garantir une gestion transparente des ressources.

L’APEC continue ainsi sa progression, en misant sur l’entrepreneuriat communautaire pour renforcer la souveraineté économique du Burkina Faso. Par cette élection, les souscripteurs du Nazinon s’assurent désormais une place dans les instances de décision nationale, transformant leur engagement citoyen en une participation concrète au développement du pays.

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Akim KY

Burkina 24