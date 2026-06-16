APEC : Issaka Zoungrana et Mouni Zongo élus représentants de la région d’Oubri

Le processus de mise en place des instances de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration (SCOOP-CA/APEC) progresse sur l’ensemble du territoire burkinabè. Le lundi 15 juin 2026, à Ziniaré, la région d’Oubri a tenu son assemblée générale pour désigner ses représentants au sein de la gouvernance de l’APEC.

À l’issue du vote, Issaka Zoungrana a été élu délégué titulaire, avec Mouni Zongo en tant que délégué adjoint. Cette rencontre a réuni la direction générale de l’APEC, les autorités régionales et les souscripteurs. L’objectif était triple : élire les représentants locaux, rendre compte de la gestion financière et expliquer les modèles économiques de la coopérative.

Karim Traoré, Directeur général de l’APEC, a dressé un bilan des trois dernières années. « Durant cette période, nous avons collecté 19,5 milliards de francs CFA qui ont permis de lancer trois entreprises communautaires », a-t-il précisé.

Il a également apporté des clarifications sur l’état d’avancement des projets industriels. Concernant l’usine de transformation de tomates située à Tenkodogo, il a indiqué que « les tests vont bientôt démarrer et l’ouverture est prévue pour la prochaine campagne ». Il a ajouté que les travaux de la mine semi-mécanisée de Gaoua se poursuivent avec le montage de l’usine.

Pour la Gouverneure de la région d’Oubri, Sy Assétou Barry/Traoré, cette élection est un moment important pour le développement local. Elle a rappelé que l’initiative lancée en juin 2023 par le capitaine Ibrahim Traoré vise à consolider l’économie nationale.

« Vous êtes choisis pour représenter la région. Il est primordial de revenir vers la base pour tenir l’ensemble des souscripteurs au même niveau d’information », a-t-elle déclaré face aux nouveaux élus.

Elle a ainsi insisté sur le devoir de redevabilité des délégués, qui doivent également poursuivre la mobilisation des populations. De son côté, le nouveau délégué titulaire, Issaka Zoungrana, a accueilli son élection avec un sens de responsabilité.

« Je ressens un poids et une responsabilité. Je vais compter sur le concours des uns et des autres pour atteindre nos objectifs », a-t-il confié après le vote.

Il a souligné que ses actions futures se concentreront sur le travail de terrain, la sensibilisation des citoyens et la promotion de la vision portée par l’APEC. Ce processus de désignation se déploie progressivement dans les autres régions du pays.

Une fois l’ensemble des délégués régionaux choisis, une Assemblée Générale nationale sera convoquée à Ouagadougou. Cette étape permettra de mettre en place le Conseil d’Administration et le Conseil de Surveillance, organes chargés de réguler les activités et de garantir une gestion transparente des ressources pour l’ensemble des souscripteurs.

Akim KY

Burkina 24