Burkina Faso : Le Premier ministre lance officiellement la mise en eau du barrage de Goulouré

Une étape clé vient d’être franchie pour la souveraineté alimentaire dans la région du Nando. Ce samedi 1ᵉʳ août 2026, le Premier ministre, le camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a présidé la cérémonie de mise en eau du barrage de Goulouré et de remise en eau de celui de Kokologho.

C’est désormais une réalité concrète pour les populations locales. Après neuf mois travaux de réaménagement et de réhabilitation, le barrage de Goulouré fait entièrement peau neuve.

Financé sur fonds propres par l’État burkinabè et exécuté par l’Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles (ONBAH), cet ouvrage est officiellement opérationnel depuis ce 1ᵉʳ août 2026.

Selon le chef du gouvernement, le camarade Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la retenue d’eau affiche désormais une capacité globale de 1 023 000 m³, soutenue par une digue s’étendant sur 1 144 mètres.

De ce fait, ces infrastructures hydrauliques visent avant tout à consolider l’autonomie alimentaire nationale.

« En neuf mois, c’est un barrage qui a été entièrement reconstruit. L’histoire nous rappelle que les premiers travaux de réhabilitation de ce barrage remontent à avant 1960, avec une capacité de 80 000 m³ d’eau.

Aujourd’hui, nous sommes à plus de1 020 000 m³. Cela n’a plus rien à voir avec l’ancien ouvrage, il s’agit d’une reconstruction complète », s’est réjoui le Premier ministre.

Par ailleurs, le chef du gouvernement a souligné que cette concrétisation s’inscrit directement dans la vision de la Révolution progressiste populaire.

En effet, la démarche vise un double objectif à savoir concilier la pacification du territoire et l’amélioration durable des conditions de vie de la population.

Outre l’inauguration du barrage de Goulouré, le Premier ministre a également procédé à la remise en eau de l’infrastructure de Kokologho.

À l’en croire, la remise en service de ces deux retenues d’eau ouvre la voie à d’importantes perspectives économiques.

Elles permettront notamment la création de périmètres de production agricole, le développement de la pisciculture et l’émergence d’activités connexes génératrices de revenus pour les populations.

Cependant, au-delà de ces réalisations, d’autres chantiers d’envergure restent à venir. C’est pourquoi le Premier ministre a lancé un appel à la responsabilité collective pour préserver ces installations.

« Le plus dur commence. Les ouvrages sont réalisés, il faut les protéger, il faut les sécuriser et cela commence par le respect d’un certain nombre de règles de base pour préserver la sécurité de l’ouvrage, sa durabilité, notamment le respect des zones de servitude, mais également la proscription d’un certain nombre d’activités qui peuvent avoir un impact nocif sur les barrages », a-t-il insisté.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24