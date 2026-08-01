Apurement du passif social de l’AGSP : Plus de 72 % des paiements déjà effectués à mi-parcours

Le ministère de la Santé a organisé, le vendredi 31 juillet 2026 à Ouagadougou, une conférence de presse consacrée au bilan à mi-parcours de l’opération d’apurement du passif social de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP). La rencontre visait à présenter les actions entreprises depuis le lancement de cette opération ainsi que les résultats déjà obtenus.

D’entrée de jeu, le directeur général de l’Agence nationale de gestion des soins de santé primaires (AGSP) a rappelé que cette initiative va bien au-delà d’une simple opération administrative ou financière.

Selon lui, elle traduit la volonté du Gouvernement de rétablir les agents de santé dans leurs droits, de renforcer leur confiance envers l’administration et de consolider durablement le système national de santé.

Lancée pour une durée de sept mois, d’avril à octobre 2026, l’opération bénéficie d’une enveloppe de 35,42 milliards de francs CFA destinée à couvrir le passif social de 18 455 agents.

À la date du 25 juillet 2026, les résultats affichés sont jugés encourageants. Selon Frédéric Loué, 16 096 agents, sur les 18 455 concernés, avaient déjà bénéficié du paiement de leur passif social.

Le montant total décaissé s’élève à 25,68 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution financière de 72,49 %. « Ces paiements portent notamment sur les avancements, les reversements, les reclassements ainsi que les différentes indemnités prévues par les textes en vigueur », a-t-il indiqué.

Au-delà des paiements, l’AGSP met également l’accent sur la régularisation administrative des carrières. « À ce titre, 17 494 décisions d’avancement ont déjà été élaborées sur 18 117 attendues, représentant un taux de réalisation de 96,56 %. Les décisions de reversement des agents concernés connaissent également un niveau d’exécution qualifié de très satisfaisant », a informé Frédéric Loué.

Pour éviter la reconstitution de nouveaux arriérés, plusieurs réformes structurelles ont été engagées, à l’en croire. « Il s’agit notamment de l’assainissement du fichier de paie de l’AGSP, de la digitalisation des procédures à travers la plateforme SYSPROG, de l’amélioration de la gestion des actes administratifs de carrière, ainsi que du renforcement de la coordination entre les différents acteurs impliqués », a-t-il énuméré.

Le directeur général de l’AGSP a, par ailleurs rassuré les agents au sujet des prélèvements opérés sur leurs salaires, précisant qu’ils sont liés à l’opérationnalisation de l’Assurance maladie universelle (RAMU), conformément à la réglementation en vigueur.

À trois mois de l’échéance fixée par le Gouvernement, Frédéric Loué a réaffirmé la détermination des équipes techniques à poursuivre les efforts afin d’atteindre l’ensemble des objectifs assignés. Il a enfin invité les agents à privilégier les canaux officiels pour toute préoccupation liée à leur carrière ou à l’apurement du passif social, assurant que chaque dossier fait l’objet d’un traitement rigoureux dans le respect des procédures administratives.

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Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24