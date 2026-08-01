Ouagadougou : Lancement du festival « 24 heures au Village » pour promouvoir le patrimoine culturel burkinabè

Du 31 juillet au 2 août 2026, le village s’invite en ville à l’occasion de la première édition du festival « 24 heures au Village », qui a ouvert ses portes le samedi 31 juillet 2026 dans l’enceinte de la Bibliothèque nationale, à Ouaga 2000.

C’est parti pour la première édition du festival « 24 heures au Village », une initiative qui vise à promouvoir le patrimoine culturel burkinabè.

La présidente du comité d’organisation et copromotrice du festival, Mariam Bonsa, a confié que cette initiative est née de la volonté de promouvoir le retour aux sources.

Elle a expliqué que, dans sa famille, tous les membres parlent leur langue maternelle, y compris les tout-petits. Un fait qui, dit-elle, ne laissent pas indifférents leurs visiteurs.

«Et beaucoup de gens étaient émerveillés de voir ça. Vu que ça se passait dans ma famille pour moi c’était tout à fait normal. Et quand j’ai remarqué que c’était un effet qui attirait la curiosité de beaucoup de personnes au dehors, je me suis intéressé plus sur ce que les uns et les autres perçoivent cette question de culture dans leurs familles», a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté que c’est à partir du constat d’un déficit de transmission culturelle au sein de nombreuses familles qu’est née l’idée du festival « 24 heures au Village ». «Histoire de pouvoir vraiment ressourcer les uns et les autres au sein de la ville», a-t-elle mentionné.

S’agissant des activités prévues, Mariam Bonsa a indiqué que le festival proposera des contes, des bals poussière, des ateliers de poterie, de teinture et de tissage, afin de replonger les festivaliers dans l’ambiance des villages.

«On aura des activités de poterie, de teinture, de tissage pour rappeler les activités manuelles qu’on a l’habitude de voir au village. Il y aura des Jeux qui nous rassemblaient quand on était petits au sein des villages pour permettre aux gens de prendre le temps de s’éloigner des écrans et de se retrouver dans un esprit communautaire, dans un esprit de solidarité. Il y aura des partages, des repas communautaires pour permettre aux gens de se retrouver», a-t-elle détaillé.

Le ministre en charge de la Culture est le parrain de cette première édition de « 24 heures au Village ». Représenté par son chargé de mission, Amidou Paul Bomogo, il a affirmé que ce festival constitue un véritable espace d’éducation culturelle, de brassage, de cohésion sociale et de promotion du tourisme interne.

«Cette initiative renforce notre attachement à nos racines, favorise le dialogue entre générations et surtout contribue au rayonnement de notre culture», a-t-il déclaré.

Il a poursuivi en soulignant que le gouvernement, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, accorde une place de choix à la culture, aux arts et au tourisme, considérés comme des leviers de développement et d’affirmation de la souveraineté.

«Je me réjouis donc de voir grandir des initiatives citoyennes qui traduisent cette vision. J’invite les populations de Ouagadougou et de ses environnants à se mobiliser massivement pour découvrir les nombreux activités prévues tout au long de cette activité», a-t-il appelé.

Pour rappel, Cette première édition du festival « 24 heures au Village » se tient jusqu’au 2 août 2026 dans l’enceinte de la Bibliothèque nationale, à Ouaga 2000.

W.S

Burkina 24