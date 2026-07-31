CAN féminine 2026 : le Burkina Faso bat la Tanzanie (2-1), première victoire dans la compétition

Après un faux pas (4-1) contre les Éléphantes de la Côte d’Ivoire, les Étalons dames se sont rattrapées. Elles ont battu la Tanzanie (2-1) lors de leur deuxième sortie à la CAN féminine Maroc 2026 lors du match disputé ce vendredi 31 juillet 2026.

Pascal Sawadogo, le sélectionneur des Étalons dames visait une première victoire à la CAN féminine 2026. Il l’a obtenue.

Face à la Tanzanie, victorieuses surprise de l’Afrique du Sud, les Étalons dames ont pris les choses en main.

C’est Adèle Naomie Kabré qui montre la voie à ses coéquipières en ouvrant la marque (1-0) à la 43e minute. Ce score permet aux Étalons dames de regagner les vestiaires avec cette avance. Dans le jeu,

La Tanzanie réduite à 10

A la 55e minute, Hasnath Ubamba est expulsée après une faute sur la gardienne de but des Étalons Nina Dabilgou. Malgré cette infériorité numérique, ce sont les Tanzaniennes qui trouvent le chemin des filets (62e) pour égaliser (1-1). Sentant la fatigue, le staff technique réajuste.

Balkissa Sawadogo (80e) dans le cœur de la défense tanzanienne profite entre deux joueuses pour bien placer son ballon t donner l’avantage au Burkina Faso (2-1). Les Étalons dames vont maintenir ce score pour arracher une première victoire historique à la CAN féminine.