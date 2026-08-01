Fraude sur le riz : Des commerçants interpellés pour reconditionnement illicite

La Brigade Laabal a annoncé le démantèlement d’un réseau impliqué dans le reconditionnement frauduleux de sacs de riz destinés à la consommation. L’opération, menée dans le cadre de la lutte contre les pratiques commerciales illicites, a conduit à l’interpellation de plusieurs personnes soupçonnées d’avoir réduit le poids des sacs avant leur remise sur le marché.

Selon les informations communiquées par la Brigade, les mis en cause recevaient des stocks de riz qu’ils transféraient dans de nouveaux emballages tout en diminuant la quantité de produit contenue.

Des sacs commercialisés comme pesant 25 ou 50 kilogrammes ne renfermaient ainsi que 23 kilogrammes ou un peu plus. Les quantités ainsi soustraites étaient ensuite regroupées afin de constituer de nouveaux sacs destinés à la vente.

Les responsables de la Brigade estiment que cette pratique porte préjudice aux consommateurs en les privant d’une partie de la marchandise pour laquelle ils ont payé. Ils rappellent que de tels agissements sont susceptibles de compromettre les efforts entrepris parles autorités pour garantir un approvisionnement équitable des populations.

Au-delà de cette affaire, la Brigade Laabal invite les opérateurs économiques à respecter la réglementation en vigueur et met en garde contre toute activité de commerce illicite. Elle appelle également les citoyens à signaler les pratiques frauduleuses afin de contribuer à la protection des consommateurs et au respect des règles du commerce.