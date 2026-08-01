Burkina Faso-ONU : Après deux expulsions, Njoya Tikum arrive pour relancer le dialogue avec Ouagadougou

Le Camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie TRAORE et la Camarade ministre déléguée Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE ont reçu, dans la soirée du vendredi 31 juillet 2026, le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations Unies, Njoya TIKUM et le nouveau Représentant Pays du Fonds International pour le Développement agricole (FIDA), Noël Koutera BATAKA.

Les deux diplomates sont venus remettre au Chef de la diplomatie burkinabè, leurs Lettres de cabinet, par lesquelles, ils entrent officiellement en fonction au Burkina Faso. Après avoir prononcé la formule consacrée à cette occasion, le nouveau Coordonnateur du Système des Nations Unies au Burkina Faso, Njoya TIKUM, a exprimé sa gratitude aux autorités burkinabè qui ont bien voulu accepter sa nomination au Pays des Hommes intègres.

Il dit inscrire sa mission dans la consolidation des actions de son prédécesseur, le Coordonnateur résident a.i, Maurice AZONNONKPO en fin de séjour au Burkina Faso. Dans une posture d’accompagnement et d’écoute, Njoya TIKUM entend aligner ses interventions à la tête du Système des Nations Unies sur la vision du gouvernement burkinabè.

C’est un nouveau dynamisme dans les relations entre le Burkina Faso et l’Organisation des Nations Unies, après le départ forcé de deux de ses prédécesseurs Barbara MANZI en décembre 2022 et de Carol Flore SMERECZNIACK, en août 2025, toutes deux déclarées persona non grata par le gouvernement burkinabè.

En lui souhaitant la bienvenue sur la terre libre du Burkina Faso, le Camarade ministre des Affaires étrangères a salué le nouvel engagement de l’ONU qui travaille à instaurer des rapports de confiance, d’ouverture et de sincérité avec ses partenaires.

Il s’est réjoui de l’aboutissement d’un processus de dialogue et d’écoute avec l’organisation internationale, marqué par la nomination de Njoya TIKUM, le 18 juillet 2026, par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio GUTERRES.

De nationalité camerounaise, le nouveau Coordonnateur résident du Système des Nations Unies est également Coordonnateur humanitaire et agent habilité à la sécurité.

A son tour, le nouveau Représentant Pays du Fonds International pour le Développement agricole (FIDA), Noël Koutera BATAKA, a aussi témoigné sa reconnaissance aux autorités burkinabè pour l’hospitalité offerte.

Il dit être disposé à travailler avec les partenaires du FIDA, notamment le ministère chargé de l’agriculture, dans le respect des priorités définies par les autorités nationales.

Le nouveau Représentant Pays du FIDA au Burkina Faso est de nationalité togolaise.A ces deux nouveaux diplomates, le Chef de la diplomatie burkinabè a exprimé la disponibilité de son département à les accompagner pour la réussite de leurs missions respectives au Burkina Faso.

Source : DCRP/MAE