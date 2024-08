La Coordonnatrice résidente du Système des Nations-Unies au Burkina Faso présente ses civilités à la ministre de l’Action humanitaire

publicite

Le jeudi 09 août 2024, la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, Nandy SOME/DIALLO a reçu en audience la nouvelle Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies au Burkina, Madame Carol Flore Smereczniak.

Au cours de cette entrevue, la Coordonnatrice a félicité la ministre pour sa reconduction à la tête du département en charge de l’Action humanitaire. «Cela est la preuve de la confiance renouvelée des autorités du pays » a-t-elle affirmé.

Abordant l’objet de sa visite, Mme Carol Flore Smereczniak a fait savoir qu’il était important pour elle de venir présenter ses civilités à la ministre et lui exprimer sa disponibilité à travailler en synergie avec le Gouvernement et les autres acteurs stratégiques et opérationnels.

Ce fut une occasion, pour elle, de recueillir les priorités du ministère afin de les intégrer dans ses interventions. La représentante résidente a relevé, au cours de l’audience, que la crise humanitaire que connait le Burkina Faso semble être oubliée au niveau international. Pour cela, elle dit être disposée à mobiliser des partenaires pour venir en aide aux populations qui font preuve d’une résilience exemplaire.

Prenant la parole, la ministre Nandy SOME/DIALLO, a souhaité à Madame Carol Flore Smereczniak, la bienvenue au Pays des Hommes intègres et a salué sa démarche qui vise une réponse coordonnée pour faire face aux préoccupations des couches vulnérables.

Saisissant l’occasion, elle a porté à la connaissance de son hôte, l’existence de référentiels nationaux de planification relatifs à la réponse humanitaire et au relèvement des Personnes Déplacées Internes, des personnes retournées ainsi que des communautés hôtes, dont elle pourrait s’inspirer lors de ses interventions.

Source : DCRP/MAHSN

