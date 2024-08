Troisième session du séminaire international de formation sur Système Comptable des Entités à But Non Lucratif (SYCEBNL)

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’un séminaire international de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif du 26-29 Août 2024 à Ouagadougou (Formation en mode présentiel avec Possibilité de suivre en ligne)

Contexte et justification

Après sa publication au Journal Officiel de l’OHADA le 22 février 2023, l’Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) entre en vigueur dans l’espace OHADA pour compter du 1er janvier 2024

Ce texte, qui vient donc compléter les dispositifs existants de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF), permettra d’harmonisation des pratiques comptables des entités à but non lucratif avec un dispositif comptable qui permet de traduire leurs activités selon des règles comptables appropriées, améliorant ainsi significativement la qualité de l’information financière produite au sein de l’espace.

Le système comptable des entités à but non lucratif est un système d’organisation de l’information financière ayant pour but de présenter les états financiers reflétant l’image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif afin de répondre aux besoins des parties prenantes.

Ce référentiel comptable s’applique aux entités suivantes :

les associations, les organisations religieuses, les ordres professionnels et entités assimilées, les projets de développement et assimilés.

C’est pour préparer les acteurs à une mise en œuvre efficace de ce nouveau système que le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) organise un important séminaire international sur le SYCEBNL les 26-29 Août 2024 à l’hôtel ZUMAH à Ouagadougou au Burkina Faso.

Inscription : https://forms.gle/rznkJtD1FuaRFy987

https://forms.gle/rznkJtD1FuaRFy987 Télécharger les TRDs : https://lecagei.com/wp-content/uploads/2023/08/Tdr-seminaire-sycebnl-2.pdf

Objectif général

Ce séminaire a pour objectif de permettre aux professionnels du domaine de maîtriser le nouveau système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL).

Objectifs spécifiques/ compétences visées

Les objectifs spécifiques visés par cette formation sont de :

Maîtriser le cadre conceptuel pour pouvoir mieux se l’approprier, Maîtriser la structure, le contenu et le fonctionnement des comptes du dispositif comptable des entités à but non lucratif applicable, Maîtriser et traiter efficacement opérations et problèmes spécifiques Assurer le basculement efficace au SYCEBNL Produire les états financiers conformes à la nouvelle réglementation du SYCENBL

Public cible

Ce séminaire est destiné à tous les professionnels du chiffre en particulier :

Les directeurs administratifs et financiers Les chefs comptables et comptables Les auditeurs internes et contrôleurs de gestion Les experts – comptables et commissaires aux comptes Les vérificateurs fiscaux appelés à contrôler les entreprises Les responsables des ONG et Projets de développement Les dirigeants des Associations et des ordres professionnels Les responsables des sociétés coopératives Les formateurs, étudiants Toutes personnes intéressées

Contenu de la formation

Le Système comptable des entités à but non lucratif, en abrégé (SYCEBNL) est subdivisé en quatre parties :

définitions et cadre conceptuel ; structure, contenu et fonctionnement des comptes ; opérations et problèmes spécifiques ; présentation des états financiers

Pour permettre une meilleure appropriation du système, le séminaire est organisé autour de 4 modules à savoir :

Module 1: Présentation, cadre conceptuel et plan de comptes Module 2: Opérations & problèmes spécifiques Module 3: Présentation des états financiers Module 4: Contrôle des comptes & Analyse financière

Profil du formateur

La formation est assurée par Joël MABUDU,

Expert-comptable diplômé, Certifié aux normes internationales, Co-rédacteur du SYSCOHADA révisé et du plan comptable de l’UEMOA, Co-rédacteur du système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL)

Il est titulaire de plusieurs certificats de spécialisation portant notamment sur :

Les normes comptables internationales, La gestion comptable et budgétaire de l’État (comptabilité publique), La finance de marché, La cession, acquisition et transmission d’entreprise.

Frais de participation

Frais de formation de chaque certificat est de 450 000 F CFA pour les candidatures individuelles et de 500 000 pour les candidatures institutionnelles.

NB: Les auditeurs devront s’acquitter des frais de formation par virement (voir RIB attaché), espèce ou par chèque au nom du centre avant le 26 août 2024 pour confirmer leur participation.

Les frais de formation donnent droit aux pause-café et déjeuners durant la session

Calendrier de formation

Dépôt des dossiers : jusqu’au 26 Août 2024 Durée de la formation : 26-29 Août 2024 Période de formation : cours du jour 8h00 à 14h00 Régime : Présentiel/Possibilité de suivre en ligne Lieu : Ouagadougou (hôtel Zumah)

Pour plus d’information sur nos offres de formation

www.lecagei.com

Contact

Info line 25 45 37 57

WhatsApp : +226 78398855

E- mail : [email protected]

[email protected]

