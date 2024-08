Produits impropres à la consommation : La BMCRF retire environ 4 tonnes de laits périmés du marché

publicite

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF), en collaboration avec la Police Municipale de Ouagadougou et la Ligue des Consommateurs du Burkina Faso (LCB), a retiré du marché un important stock de laits impropres à la consommation le jeudi 08 août 2024.

L’opération menée avec succès, a pu se faire suite à la dénonciation d’un consommateur vigilant. Ainsi, la BMCRF et ses collaborateurs ont pu mettre la main sur le commerçant véreux qui détenait pour son commerce environ quatre (04) tonnes de laits périmés, donc impropres à la consommation.

Cette action contribue à la préservation de la santé publique et à la promotion de la qualité des produits disponibles sur le marché. L’importation du lait est soumise à une autorisation d’importation et à des analyses préalables. Rappelons que le lait en poudre fait partie des produits réglementés au Burkina Faso.

Le Chef de Département des Investigations, du Contrôle, de la Lutte contre la Fraude et la Contrefaçon tient à remercier chaleureusement la Police Municipale et la Ligue des Consommateurs pour leur collaboration précieuse et invite tous les consommateurs à maintenir leur vigilance en signalant, le cas échéant, toute vente de produits non conformes aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.

Source : SCRP/BMCRF

