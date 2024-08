Ouagadougou : Une unité clandestine de boissons alcoolisées découverte 

publicite

Le jeudi 8 août 2024, suite à une dénonciation, la Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a mené une opération fructueuse dans le quartier Karpala de Ouagadougou.

Les équipes de la BMCRF ont découvert une unité clandestine de production de boissons alcoolisées.

L’unité en question ne disposait pas des documents requis pour son fonctionnement légal. En conséquence, les agents ont procédé à la mise sous scellé de l’installation. Cette action vise à prévenir la vente illégale de boissons alcoolisées et à protéger la santé publique.

Le Coordonnateur Général de la BMCRF et ses collaborateurs continuent de surveiller activement les activités économiques et s’engagent à faire respecter les lois et réglementations en vigueur.

La population est invitée à signaler toute activité suspecte aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

SCRP/BMCRF

