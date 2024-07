Saisie de mayonnaises périmées par la BMCRF : Agir pour protéger la santé des consommateurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Brigade Mobile de Contrôle Économique et de la Répression des Fraudes (BMCRF) a procédé à la saisie de 345 cartons de mayonnaises périmées.

La suite après cette publicité

L’opération menée avec succès a pu se faire suite à une dénonciation d’un consommateur vigilant. Toute chose qui a permis à la BMCRF en collaboration avec la Gendarmerie Nationale de mettre la main sur le grossiste qui détenait pour son commerce, des cartons de mayonnaises périmées donc impropres à la consommation.

Cette action concourt à la préservation de la santé publique et à la promotion de la qualité des produits disponibles sur le marché.

« Nous ne tolérerons aucune infraction qui met en danger la santé publique. Nos équipes de contrôle sont déterminées à travailler sans relâche pour assurer une bonne qualité des produits commercialisés », a déclaré le Coordonnateur Général de la BMCRF.

Le Chef de Département des Investigations, du Contrôle, de la lutte contre la Fraude et la Contrefaçon tient à remercier chaleureusement la Gendarmerie Nationale pour sa collaboration précieuse et invite tous les consommateurs à maintenir la vigilance tout en signalant au cas échéant tout cas de vente de produits non conformes, aux numéros verts ci-dessous :

80 00 11 84

80 00 11 85

80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale.

Source : SCRP/ BMCRF

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite