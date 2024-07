Burkina Faso : Le Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) se réjouit de siéger dans la prochaine Assemblée législative de Transition (ALT) 

publicite

Le Mouvement pour la démocratie en Afrique (MDA) remercie les plus hautes autorités du Burkina Faso pour l’invitation à choisir un représentant dans la prochaine Assemblée législative de Transition (ALT).

« Le MDA se réjouit de la confiance des plus hautes autorités du Burkina Faso pour l’avoir invité à désigner un représentant à l’ALT. Nous nous honorons de cette confiance et notre représentant sera à vos côtés pour la victoire du Burkina Faso pour un retour de la paix et de la dignité », a écrit le mouvement, ce jeudi 4 juillet 2024.

C’est suite à la modification de la Charte de la Transition, le 25 mai 2024, que les quotas à l’Assemblée législative de la Transition (ALT) ont été supprimés pour l’ex majorité, l’ex opposition politique, l’ex opposition non alignée et les autres partis.

Désormais, 12 places sont réservées à tous les formations et mouvements politiques, toutes tendances confondues, précise l’AIB. Le Mouvement pour la Démocratie en Afrique, (MDA) a assuré qu’il sera toujours présent à chaque fois que le Burkina Faso et l’Afrique lui feront appel. Le MDA présidé par Amadou Tall, a régulièrement affiché son soutien à la Transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré.

