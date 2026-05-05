Nuit du cinéaste au Burkina Faso : La 4ème édition revient le 8 mai 2026 pour mettre en lumière les techniciens du milieu

La Nuit du cinéaste, une soirée dédiée à la reconnaissance des acteurs du cinéma au Burkina Faso et surtout de ceux derrière la caméra de ce 7ème art revient le 8 mai 2026 du côté du CENASA. Pour cette année, le thème « Les techniciens du cinéma et de l’audiovisuel, piliers de la qualité et de la compétitivité des œuvres africaines » a été retenu pour les activités. Au-delà de la nuit de reconnaissance, plusieurs activités vont s’y greffer.

Dans la réalisation d’un film, le rôle d’un technicien est primordial. D’ailleurs, selon le promoteur de la Nuit du cinéaste, Amado Bandé : « La conception d’un film est toute une chaîne et, je suis désolé de le dire, mais sans techniciens dans la chaîne, il n’y a pas de film ». Pourtant, le constat est que ceux qui sont le plus souvent devant les caméras sont les plus vus et le plus sous les feux les projecteurs, avec des cérémonies de récompense à la clé.

Afin de rééquilibrer cette donne, la Nuit du cinéaste a été pensée. Le 8 mai 2026, la 4ème édition de cette nuit se tiendra au niveau du CENASA avec toujours le même objectif : mettre en lumière ces acteurs derrière le travail fini, c’est-à-dire les techniciens. À cet effet, 15 trophées seront décernés lors de cette nuit à ces acteurs. Par contre, le comité d’organisation a tenu à préciser qu’à travers ces trophées, il ne s’agit pas d’une compétition, mais d’un geste de mémoire, de respect et de transmission.

« Le cinéma est une œuvre collective, ce n’est pas seulement une image sur un écran. C’est le fruit du travail d’hommes et de femmes souvent dans l’ombre, dont le rôle est essentiel. C’est pour reconnaître et valoriser ces talents que cette nuit est née. Au-delà de la célébration, notre ambition est clairement orientée vers la structuration de ce secteur. Nous voulons aussi, à travers cet espace, créer un cadre où les compétences se transmettent et où les talents émergents trouvent des opportunités », a expliqué Ibrahim Diallo, président du comité d’organisation.

À côté de cette nuit, un programme d’incubation est inscrit à l’agenda de l’édition. Selon Amado Bandé, l’incubation est d’ailleurs l’innovation majeure de cette année. Aussi, des trophées d’honneur seront décernés à des personnalités qui ont tracé des parcours inspirants.

« Cette année, nous avons essayé de mettre en place un programme très important qu’on appelle le programme d’incubation aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. C’est un programme de formation et de renforcement de capacités au profit des cinéphiles, des cinéastes et des amoureux du cinéma. À part ça, nous avons des sites de projection que nous avons créés pour faire une diffusion massive des œuvres locales. L’autre innovation, c’est aussi l’augmentation du nombre de trophées », a-t-il clarifié.

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Cette nuit va donc récompenser, entre autres, des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes et des monteurs. L’édition veut, à travers son innovation, poursuivre l’incubation après cette soirée de récompense.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24